Riposo e video analisi della Francia
di Redazione
15/03/2010
Giornata di riposo ed analisi video per la Nazionale Italiana Rugby all’indomani della sconfitta subita allo Stade de France per mano della Francia, leader della classifica dell’RBS 6 Nazioni. Sulla strada degli Azzurri rimane un solo impegno, sabato prossimo a Cardiff contro il Galles, nella sfida che può valere il quarto posto nel Torneo: Ghiraldini e compagni sono, infatti, appaiati in classifica con il XV in maglia rossa a quota due, dietro a Francia, Irlanda ed Inghilterra ma davanti di una lunghezza alla Scozia. Oggi l’Italia, che rimarrà a Parigi sino a mercoledì pomeriggio prima di volare nella capitale gallese, ha svolto in mattinata una seduta di recupero presso la piscina dello Stadio “Jean Pierre Rives” a Courbevoie mentre in serata i ventiquattro atleti a disposizione del CT Nick Mallett hanno analizzato al video la prestazione di ieri contro la Francia. Domattina palestra e allenamento differenziato per reparti, mentre nel pomeriggio, sempre a Courbevoie, è in programma il primo allenamento collettivo della settimana. @Andrea Cimbrico | FIR
