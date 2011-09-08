RIPROGRAMMATO IL GIRONE 2 DELLA SERIE A FEMMINILE
di Redazione
08/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 8 settembre 2011 FORFAIT DEL TAURINIA RUGBY: RIPROGRAMMATO IL GIRONE 2 DELLA SERIE A FEMMINILE Roma - A seguito della rinuncia del Taurinia Rugby a partecipare al Campionato Nazionale di Serie A Femminile s.s. 2011-2012, la Commissione Organizzatrice Gare della FIR, in accordo con il Settore Femminile federale, ha provveduto ad aggiornatore il calendario del Girone 2 della Serie A femminile, di seguito riportato: SERIE A FEMMINILE â GIRONE 2 And. 09.10.11 ore 15.30 (Rit. 04.12.11 ore 14.30) MUSTANG RUGBY PESARO - CUS FERRARA RUGBY US RUGBY BENEVENTO - R. COLORNO FC SRL SSD And. 23.10.11 ore 15.30 (Rit. 15.01.12 ore 14.30) CUS FERRARA RUGBY - US RUGBY BENEVENTO R. COLORNO FC SRL SSD - MUSTANG RUGBY PESARO And. 13.11.11 ore 14.30 (Rit. 25.03.12 ore 14.30) US RUGBY BENEVENTO - MUSTANG RUGBY PESARO CUS FERRARA RUGBY - R. COLORNO FC SRL SSD Â Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
Mondiali 2011: intervista esclusiva a Lugarini
Articolo Successivo
"CONTRO L'AUSTRALIA CON FIDUCIA E CREATIVITA'"
Redazione