RITIRO ACCREDITI FINALE CAMPIONATO ITALIANO ECCELLENZA - ROVIGO 28 MAGGIO, ORE 18.10
di Redazione
27/05/2011
[gallery] NOTA PER LE REDAZIONI – RITIRO ACCREDITI FINALE ECCELLENZA ROVIGO, STADIO BATTAGLINI - 28.05.11 - ore 18.10 Si informano i colleghi accreditati alla Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma domani alle ore 18.10 allo Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo (Viale Alfieri 46) che il ritiro degli accrediti avverrà presso un varco dell’impianto riservato ai media a partire dalle ore 16.00 di domani, sabato 28 maggio. Sarà necessario esibire un documento di riconoscimento al momento del ritiro. Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare: Pierpaolo Modonesi Ufficio Stampa Femi-CZ Rovigo Viale Vittorio Alfieri 46 Tel/Fax. +39.0425.36.80.47 Mob. +39.348.33.81.026 Email: [email protected]
Articolo Precedente
UNA VETRINA PER "OLIVIA"
Redazione