RITIRO DEL GLADIATORI SANNITI
di Redazione
10/08/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 10.08.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 10 agosto 2011 SERIE A FEMMINILE: NEL GIRONE 2 RITIRO DEL GLADIATORI SANNITI Roma - A seguito della rinuncia della squadra Gladiatori Sanniti a disputare il Campionato di Serie A Femminile s.s. 2011-2012, la Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha provveduto ad aggiornare il calendario del girone 2 della massima divisione femminile. GIRONE 2 I giornata (and. 09.10.11 h. 15.30/rit. 27.11.11 h. 14.30) Cus Ferrara v Mustang Rugby Pesaro Taurinia Rugby v Colorno FC US Benevento: riposo II giornata (and. 16.10.11 h. 15.30/rit. 04.12.11 h. 14.30) Colorno FC v US Benevento Mustang Rugby Pesaro v Taurinia Rugby Cus Ferrara: riposo III giornata (and. 23.10.11 h. 15.30/rit. 15.01.12 h. 14.30) Cus Ferrara v Colorno FC Taurinia Rugby v US Benevento Mustang Rugby Pesaro: riposo IV giornata (and. 06.11.11 h. 14.30/rit. 22.01.12 h. 14.30) Taurinia Rugby v Cus Ferrara US Benevento v Mustang Rugby Pesaro Colorno FC: riposo V giornata (and. 13.11.11 h. 14.30/rit. 25.03.12 h. 15.30) Cus Ferrara v US Benevento Mustang Rugby Pesaro v Colorno FC Taurinia Rugby: riposo NOTA: si trasmette in allegato il calednario completo della Serie A Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
IMMAGINI ED INTERVISTE RIGHTS-FREE DISPONIBILI PER MESSA IN ONDA
Articolo Successivo
â
Redazione