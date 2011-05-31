ROBERTSON TORNA ALLE ORIGINI, CONVOCATO CON L'ITALSEVEN PER IL TORNEO DI ROMA
[gallery] ROBERTSON TORNA ALLE ORIGINI: CONVOCATO CON L’ITALSEVEN ROMASEVEN 2011, SEDICI AZZURRI PER L’AVVENTURA CAPITOLINA Roma – Sono sedici gli azzurri convocati a partire da questo pomeriggio presso il Centro Coni “Giulio Onesti” di Roma dai tecnici dell’Italseven Marco De Rossi e Luca Martin per partecipare al raduno di preparazione all’edizione numero dieci del Roma Seven, in calendario dal 3 al 4 giugno allo Stadio dei Marmi. Torneo di altissimo livello, quello in programma nella Capitale nel prossimo fine settimana, con protagonisti molti degli All Blacks neozelandesi – freschi di trionfo nelle IRB World Sevens Series – e, più in generale, un numero mai così alto di atleti internazionali. Tra i convocati Roberto Bertetti, capitano del Petrarca Padova fresco campione d’Italia in Eccellenza, il compagno di squadra Steven Bortolussi ed alcuni giovani emergenti provenienti dalle accademie federali come Tartaglia, Sarto e l’estremo della Nazionale U18 David Odiete, ancora di stanza nell’accademia zonale di Parma. Torna a vestire la maglia della Nazionale Seven, con la quale aveva iniziato il proprio percorso internazionale che lo ha portato a disputare 47 test-match con la Nazionale Maggiore anche l’ala degli MPS Aironi Kaine Robertson. Gradi di capitano per Diergo Varani, ala della Futura Park Rugby Roma, che avrà l’onore di guidare la Selezione Italiana davanti al proprio pubblico. Giovedì i due tecnici ufficializzeranno la lista dei dodici atleti convocati per il torneo romano. Maggiori informazioni sul torneo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, www.romaseven.com SELEZIONE ITALIANA – ROMASEVEN 2011 Roberto BERTETTI (Petrarca Padova) Steven BORTOLUSSI (Petrarca Padova) Matthew BRESSON (San Gregorio Catania) Alessandro CASTAGNOLI (HBS GranDucato Parma) Marcello DE GASPARI (Femi-CZ Rovigo) Roberto MARIANI (Fiamme Oro Roma) Michele MORTALI (HBS GranDucato Parma)* David ODIETE (Cosmo Haus Rugby Reggio)** Kaine ROBERTSON (MPS Aironi, 47 caps) Marco ROSA (Fiamme Oro Roma) Edoardo RUFFOLO (BancaMonteParma Crociati) Giuseppe SAPUPPO (San Gregorio) Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* Niccolò TEMPESTINI (Estra I Cavalieri Prato) Diego VARANI (Futura Park Rugby Roma) - capitano *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" **membro dell'Accademia FIR U18 di Parma
