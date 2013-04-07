ROVIGO 17 - VIADANA 6
di Redazione
07/04/2013
Rovigo, Stadio Mario Battaglini domenica 7 aprile 2013
Eccellenza, XVI giornata
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v RUGBY VIADANA 17 - 6 (0 - 3)
Lultimo comunicato dal Battaglini recitava Ora tutti si aspettano una reazione che permetta di chiudere il campionato a testa alta.
Oggi in un campo che si dimostra ancora una volta uno dei migliori dItalia, con la diretta televisiva di RAISPORT1 e davanti ad un pubblico di circa 1300 spettatori, il Rovigo ha scatenato i suoi giovani guerrieri (6 Under 23 in mischia al calcio dinizio) ed alla fine è uscito a testa alta, alimentando la leggenda del cuore rossoblù.
La puntualità nei punti dincontro ha permesso di contrastare il gioco del Viadana e di produrre una buona supremazia territoriale sostenuta anche da una buona prova in touche e da una mischia che ha sempre contrastato gli avversari. In tutto il primo tempo il Rovigo non ha avuto un solo calcio in attacco e solo due i calci piazzabili per il Viadana che trasforma lultimo allo scadere del tempo di recupero. Scarna la cronaca che registra un gran lavoro delle due difese e unoccasione costruita dal Rovigo su intercetto di Duca che, però, non resiste al ritorno dei corridori lombardi.
Secondo tempo con inizio da paura, il Viadana sembra in palla e macina gioco, mentre il Rovigo sembra aver lasciato in spogliatoio laggressività del primo tempo.
Tutto questo, per la fortuna delle coronarie dei tifosi dei Bersaglieri, dura pochi minuti (fino al calcio che porta sullo 0 a 6) e i rossoblù ritrovano subito la strada tracciata dal tecnico.
Un po alla volta recuperano la metà campo mantovana e creano le prime occasioni.
Al 50 Duca, oggi i calci sono stati affidati allapertura romana, centra i pali e porta la squadra a 3 punti dagli avversari.
Al 56 Andrea Bacchetti si scrolla di dosso ogni remora e infila la difesa avversaria che riesce a bloccarlo in vicinanza della meta; un tempestivo passaggio a Zorzi, che lo affiancava sulla destra, permette a questultimo di accelerare fino a portarsi in meta in mezzo ai pali, è il sorpasso per due punti poi incrementati a quattro dalla trasformazione di Duca.
Fino alla fine chi dimostra di avere qualcosa in più da spendere è ancora il Rovigo che suggella questa grande prestazione con la meta di Lenarduzzi che si infila nella difesa del Viadana cogliendola sul tempo e sulla posizione. Duca trasforma e fissa il risultato finale sul 17 a 6.
In mattinata lUnder 20 rossoblù ha conquistato il diritto a combattere nel girone che assegnerà il titolo italiano di categoria.
Considerati anche i tanti giovani oggi in campo contro il Viadana, in questa giornata, che ha fatto assaporare al pubblico rodigino i primi sentori di primavera metereologica, si riscontra una interessante primavera rugbistica. Il futuro è rossoblù.
Marcatori: p.t. 40 cp Apperley (Viadana) (0 - 3). s.t. 45 cp Apperley (Viadana) (0 - 6); 50 cp Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (3 - 6); 56 meta Zorzi tr. Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (10 - 6); 80 meta Lenarduzzi tr. Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (17 - 6).
Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Basson; Zorzi, Menon, Van Niekerk (75 Lenarduzzi), Bacchetti; Duca, Calabrese (75 Zanirato); De Marchi, Folla, Lubian E. (50 Persico); Ferro (52 Tumiati), Jones; Ceglie (52 Gatto), Mahoney (cap.) (80 Datola), Quaglio (52 Lombardi). A disposizione: Wilson.
all. Roux
Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan (77 Albano), Pizarro, R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari (60 Pascu); Fondse, Van Jaarsveld; Gilding (79 Cenedese), Santamaria (cap), Cenedese (78 Cagna).
A disposizione: Denti, Marchini, Moreschi, Cowan e Cipriani.
all. Phillips - Zanichelli
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno)
quarto uomo: Sibillin (Treviso)
Man of the match: Andrea Bacchetti (Vea Femi-CZ Rovigo)
Calciatori: Duca (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 1/1, tr. 2/2 ; Apperley (Viadana) c.p. 2/3.
Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori 1300 circa.
Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4 Rugby Viadana 0
Pierpaolo Modonesi
