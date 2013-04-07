ROVIGO 17 - VIADANA 6

Rovigo, Stadio Mario Battaglini  domenica 7 aprile 2013

Eccellenza, XVI giornata

VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v RUGBY VIADANA 17 - 6 (0 - 3)

Lultimo comunicato dal Battaglini recitava Ora tutti si aspettano una reazione che permetta di chiudere il campionato a testa alta.

Oggi in un campo che si dimostra ancora una volta uno dei migliori dItalia, con la diretta televisiva di RAISPORT1 e davanti ad un pubblico di circa 1300 spettatori, il Rovigo ha scatenato i suoi giovani guerrieri (6 Under 23 in mischia al calcio dinizio) ed alla fine è uscito a testa alta, alimentando la leggenda del cuore rossoblù.

La puntualità nei punti dincontro ha permesso di contrastare il gioco del Viadana e di produrre una buona supremazia territoriale sostenuta anche da una buona prova in touche e da una mischia che ha sempre contrastato gli avversari. In tutto il primo tempo il Rovigo non ha avuto un solo calcio in attacco e solo due i calci piazzabili per il Viadana che trasforma lultimo allo scadere del tempo di recupero. Scarna la cronaca che registra un gran lavoro delle due difese e unoccasione costruita dal Rovigo su intercetto di Duca che, però, non resiste al ritorno dei corridori lombardi.

Secondo tempo con inizio da paura, il Viadana sembra in palla e macina gioco, mentre il Rovigo sembra aver lasciato in spogliatoio laggressività del primo tempo.

Tutto questo, per la fortuna delle coronarie dei tifosi dei Bersaglieri, dura pochi minuti (fino al calcio che porta sullo 0 a 6) e i rossoblù ritrovano subito la strada tracciata dal tecnico.

Un po alla volta recuperano la metà campo mantovana e creano le prime occasioni.

Al 50 Duca, oggi i calci sono stati affidati allapertura romana, centra i pali e porta la squadra a 3 punti dagli avversari.

Al 56 Andrea Bacchetti si scrolla di dosso ogni remora e infila la difesa avversaria che riesce a bloccarlo in vicinanza della meta; un tempestivo passaggio a Zorzi, che lo affiancava sulla destra, permette a questultimo di accelerare fino a portarsi in meta in mezzo ai pali, è il sorpasso per due punti poi incrementati a quattro dalla trasformazione di Duca.

Fino alla fine chi dimostra di avere qualcosa in più da spendere è ancora il Rovigo che suggella questa grande prestazione con la meta di Lenarduzzi che si infila nella difesa del Viadana cogliendola sul tempo e sulla posizione. Duca trasforma e fissa il risultato finale sul 17 a 6.

In mattinata lUnder 20 rossoblù ha conquistato il diritto a combattere nel girone che assegnerà il titolo italiano di categoria.

Considerati anche i tanti giovani oggi in campo contro il Viadana, in questa giornata, che ha fatto assaporare al pubblico rodigino i primi sentori di primavera metereologica, si riscontra una interessante primavera rugbistica. Il futuro è rossoblù.

Marcatori: p.t. 40 cp Apperley (Viadana) (0 - 3). s.t. 45 cp Apperley (Viadana) (0 - 6); 50 cp Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (3 - 6); 56 meta Zorzi tr. Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (10 - 6); 80 meta Lenarduzzi tr. Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (17 - 6).

Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Basson; Zorzi, Menon, Van Niekerk (75 Lenarduzzi), Bacchetti; Duca, Calabrese (75 Zanirato); De Marchi, Folla, Lubian E. (50 Persico); Ferro (52 Tumiati), Jones; Ceglie (52 Gatto), Mahoney (cap.) (80 Datola), Quaglio (52 Lombardi). A disposizione: Wilson.

all. Roux

Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan (77 Albano), Pizarro, R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari (60 Pascu); Fondse, Van Jaarsveld; Gilding (79 Cenedese), Santamaria (cap), Cenedese (78 Cagna).



A disposizione: Denti, Marchini, Moreschi, Cowan e Cipriani.

all. Phillips - Zanichelli

arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno)

quarto uomo: Sibillin (Treviso)

Man of the match: Andrea Bacchetti (Vea Femi-CZ Rovigo)

Calciatori: Duca (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 1/1, tr. 2/2 ; Apperley (Viadana) c.p. 2/3.

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori 1300 circa.

Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4  Rugby Viadana 0

