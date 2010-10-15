Home Senza categoria Rovigo comunicato 36

Rovigo comunicato 36

di Redazione 15/10/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 36 del 14.10.2010 GLOUCESTER RUGBY vs FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA di sabato 16 ottobre, ore 15,00 A Gloucester, nel secondo turno di AMLIN CHALLENGE CUP, la squadra rossoblu scenderà in campo con questa formazione:: Basson; Bacchetti, Lunardon, Zarattini, Stanojevic; Duca, Zanirato; Guzman, Montauriol, Anouer; Reato, Tumiati; Quaglio, Damiano, Golfetti. A disposizione: Mahoney, Dolcetto, Boccalon, Barion, Persico, Bustos, De Gaspari, Zorzi. Continua, nel frattempo, il percorso di recupero dei giocatori infortunati. Pedrazzi, dopo una visita a Milano dal dott. Alfieri, oltre ad esercizi riabilitativi in acqua, potrebbe essere autorizzato ad iniziare, piano piano, a dare carico sul piede fratturato. La sua convalescenza prosegue nei tempi prevedibili per la gravità dell'infortunio e la piena disponibilità continua ad essere stimata per i primi mesi del 2011. Tempi di recupero sicuramente più brevi per tutti gli altri infortunati: l'obbiettivo delle terapie è avere tutti a disposizione per l'incontro con il Petrarca. Anche Legora, che ha subito una lesione al semimembranoso, sta percorrendo un percorso di guarigione graduale con continui miglioramenti. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

