rovigo comunicato 39

di Redazione 03/11/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 39 del 3.11.2010 INFORTUNIO A LEGORA Mercoledì scorso, 27 ottobre, durante un allenamento differenziato atto a recuperare la piena funzionalità muscolare dopo l'infortunio patito a Roma, il mediano di mischia Juan Cruz Legora ha purtroppo riportato una lesione muscolare di 3° grado al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Rispetto al primo infortunio (2° grado al muscolo semimembranoso), questo ha coinvolto un numero maggiore di fibre muscolari. Il giocatore è stato prontamente assistito dallo Staff medico della Rugby Rovigo Delta, sottoposto ad ecografia e a risonanza magnetica; successivamente, martedì, è stato visitato dal Dott. Gianluca Melegati, medico sociale dell' A.C Milan. I tempi di recupero sono stimati in 8 settimane, nelle quali l'atleta verrà trattato giornalmente presso il Poliambulatorio Equipe. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

