Home Senza categoria ROVIGO E' IN FINALE

ROVIGO E' IN FINALE

di Redazione 21/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 111 del 21.05.2011 Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - sabato 21 maggio 2011 - ore 17 e 30 Campionato Nazionale di Eccellenza: semifinale ritorno FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA v BANCAMONTE CROCIATI PARMA 24 - 9 (6 - 6) Primo tempo equilibrato che vede un Rovigo determinato a superare la difesa del Parma che commette due falli puniti dall'arbitro Mancini e trasformati da Busto. Il Parma non molla e grazie a un leggero predominio in mischia chiusa guadagna i due calci trasformati da Anversa che le permettono di terminare in pareggio il primo tempo. Nel secondo tempo, piano piano, il Rovigo impone la propria superiorità ed al termine di due splendide azioni segna le mete di una vittoria che non è mai stata in discussione malgrado un Parma che ha disputato una grande partita, superiore alle comuni aspettative. Marcatori: p.t. 6' c.p. Bustos (RO) (3 - 0) ; 14' c.p. Anversa (RO) (3 - 3) ; 18' c.p. Bustos (RO) (6 - 3) ; 40' c.p. Anversa (RO) (6 - 6) ; s.t. 42' c.p. Bustos (RO) (9 - 6) ; 52' c.p. Bustos (RO) (12 - 6) ; 54' c.p. Anversa (RO) (12 - 9) ; 67' meta Montauriol tr. Bustos (RO) (19 - 9); 82' meta Ravalle (RO) (24 - 9) Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Basson; Stanojevic, Pace, Van Niekerk (63' Pedrazzi), Bacchetti; Bustos (73' Duca D), Legora (50' Zorzi); Guzman (70' Tumiati), Lubian (41' Anouer), Persico; Montauriol, Reato (Cap.); Golfetti (41' Ravalle) , Damiano (78' Boccalon), Boccalon (41' Quaglio). N.e.: Mahoney all. Roux BancaMonteParma Crociati: Trevisan; Fa'atau, Iannone, Damiani (64' Ricci), Woodman; Anversa (73' Tobia), Frati M. (61' Alfonsi); Mandelli (Cap.), Ferrarini, Singh (61' Maestri); Sigg, Kolo'Ofai; Romano (45' Coletti) , Giazzon (64' Saccomani), Lovotti. n.e. Balboni e Boggiani all. Frati arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Mitrea (Treviso), Guerrieri (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) Man of the match: Aaron Persico (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta) Calciatori: Bustos G. (RO) c.p. 4/5 tr. 1/1; Duca (RO) tr. 0/1; Basson (RO) drop 1/1; Anversa (PR) c.p. 3/3. Note: splendida giornata di sole, temperatura 28°, campo in ottime condizioni. 4.000 spettatori paganti. Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo Delta 4; BancaMonteParma Crociati 0 classifica aggregata: Femi-CZ Rovigo Delta 8; BancaMonte Parma Crociati 1 accede alla finale del 28 maggio la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp