VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 100 del 28.02.2013

ROVIGO E PETRARCA PRONTE A CONTENDERSI LADIGE CUP

Il Sindaco di Rovigo, Dott. Bruno Piva, ha ospitato, nel Salone dOnore, i Presidenti Enrico Toffano e Francesco Zambelli, per la presentazione alla città ed alla stampa del trofeo Adige Cup che, a partire dal 150° derby in programma domenica 3 marzo alle 15.00 allo Stadio Mario Battaglini, sarà messo in palio tra le due squadre.

Nel salutare i presenti, il Sindaco ha sottolineato limportanza di questo evento in uno sport che sa stupire sempre, per la capacità di mantenere alti i valori fondati sul rispetto delle regole e sulla sportività dei contendenti e del pubblico, riuscendo nello stesso tempo a rinnovarsi migliorando di anno in anno. Nel ricordare i tanti derby vissuti a fianco della squadra, ha augurato ai contendenti di dare prova, ancora una volta, della capacità agonistica-sportiva che queste due meravigliose realtà del rugby italiano hanno saputo esprimere in 65 anni di storia.

Il Presidente della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, nel sottolineare ladesione immediata allidea iniziale di Toffano, che intendeva realizzare due trofei identici da consegnare ad entrambe le squadre a ricordo del 150° derby, suggerendo di trasformarlo in un unico trofeo da disputarsi tra queste squadre, tanto rivali quanto bisognose luna dellaltra per alimentare lo spirito di identificazione che lega i giocatori a tutti i tifosi, si è augurato che Rovigo e Petrarca siano in grado di onorare il loro passato dando prova dellattaccamento ai colori sociali ed ai valori che il rugby esprime.

Una gara termina, necessariamente, con un risultato che non può soddisfare tutti, ma, per i protagonisti, sarà importante uscire dal campo sicuri di aver dato fondo a tutte le risorse disponibili.

Il Presidente del Petrarca Rugby Enrico Toffano, nel presentare il trofeo realizzato dal maestro vetraio Giancarlo Signoretto di Murano, ha poi ricordato lintenso lavoro svolto nel 2012, a fianco del presidente Zambelli, per tenere unito tutto il rugby veneto. In questo periodo hanno visitato tante meravigliose realtà che combattono ogni giorno, tra mille sacrifici, per dare impulso a questo sport.

Petrarca e Rovigo vogliono essere vicine a tutte queste realtà con la carica di entusiasmo che sanno mobilitare e sono attesi diversi dirigenti veneti a questo incontro.

Il 150° derby tra Rovigo e Petrarca merita anche la significativa presenza della Federazione.

Ha voluto sottolineare, inoltre, di essere felice che questa prima edizione si svolga a Rovigo dove il pubblico non ha mai mancato di creare il degno contorno a quella che deve restare una festa di sport e si augura che anche i tifosi del Petrarca vogliano attraversare numerosi lAdige ricordato con il trofeo in palio.

Dopo i due Presidenti hanno preso la parola Tommaso Reato, capitano del Rovigo, che si è dichiarato dispiaciuto di non poter scendere in campo, ma che ha visto nei compagni, ai quali non fa mai mancare la propria vicinanza, la determinazione necessaria per affrontare un avversario tanto forte; Luke Mahoney che ha espresso la serenità derivante dal buon lavoro svolto e dalla coscienza di potersela giocare fino in fondo; Andrea Moretti che ha ricordato come gli sportivi devono avere sempre il piacere di giocare e di come non ci sia niente di più piacevole di affrontare una grande sfida; Pola Roux ha voluto ricordare lintensità emotiva con cui si disputò il derby del 2001 subito dopo la tragica scomparsa del presidente Carlo Bego, la squadra seppe trasformare il dolore per la perdita di quello che prima di tutto era un amico, in aggressività da sfogare in campo; la squadra di oggi non è ancora riuscita a convincere e sembra attendere loccasione giusta per sbloccarsi

In chiusura lAssessore allo Sport del Comune di Rovigo, Andrea Bimbatti, ha auspicato che la manifestazione trovi il giusto risalto e si è detto certo che sarà una grande giornata di festa per tutto il mondo del rugby.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi