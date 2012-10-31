Loading...

ROVIGO HA MOGLIANO NEL MIRINO

31/10/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 43 del 31.10.2012

 

ROVIGO HA MOGLIANO NEL MIRINO

 

Sabato alle 15 a Mogliano, arbitro Falzone di Padova, la Vea Femi-CZ R. Rovigo Delta è chiamata a confermare la buona attitudine mentale ritrovata contro il Prato.

Il Mogliano è squadra temibile che vive, come Rovigo, il rugby con grande passione in campo e fuori.

Gli assenti sono tanti nelle due squadre, ma i sostituti hanno dimostrato di voler dire la loro.

Rovigo deve affrontare questo avversario con grande rispetto e mettendo in campo tutte le energie disponibili.

Intensità e rigore sono le chiavi per affrontare ogni avversario.

Roux ha avuto dai suoi giocatori una grande dimostrazione ed ora chiede loro di continuare sulla strada intrapresa.

La formazione sarà ufficializzata al termine della rifinitura del venerdì mattina, dalle indicazioni del campo e salvo le decisioni legate alle condizioni fisiche dei giocatori è prevedibile la seguente formazione: Basson; Lubian L., Menon, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Ciochina, Persico; Jones, Tumiati; Lombardi, Mahoney, Quaglio. A disposizione Gatto, Anouer, Ceglie, Pierini, Maran, Zanirato, Lenarduzzi, Zorzi.

 

Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
