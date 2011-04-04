Home Senza categoria ROVIGO - L'AQUILA TUTTI IN TRIBUNA EST

ROVIGO - L'AQUILA TUTTI IN TRIBUNA EST

di Redazione 04/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 87 del 04.04.2011 STADIO BATTAGLINI: ROVIGO - L'AQUILA TUTTI IN TRIBUNA EST Con l'inizio dei lavori di adattamento delle strutture del Battaglini in vista del Campionato Mondiale Junior del prossimo giugno, sabato 9 aprile alle ore 16, per l'incontro Femi-CZ Rugby Rovigo Delta - L'Aquila Rugby 1936, il pubblico potrà assistere alla partita solo dalla Tribuna Est (Doro Quaglio) con accesso da Viale Della Costituzione. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita, dalle ore 10 alle ore 12 di sabato, alla biglietteria di viale Alfieri accanto all'ingresso della Tribuna Ovest (Dino Lanzoni). La biglietteria della Tribuna Est aprirà alle ore 15.00 (un'ora prima dell'inizio dell'incontro). La tribuna Ovest sarà accessibile agli addetti ai lavori (giornalisti, dirigenti e addetti alla segreteria) esclusivamente in area riservata e con percorsi che la Rugby Rovigo Delta ha concordato con il responsabile dell'impresa. Fino a nuovo comunicato l'accesso alla tribuna ovest è interdetto durante tutta la settimana. Chi avesse bisogno di contattare la Segreteria può farlo esclusivamente per telefono al n. 0425 368047. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

