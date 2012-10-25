Home ROVIGO RIPARTE OSPITANDO I CAVALIERI

ROVIGO DOPO IL DERBY RIPARTE OSPITANDO I CAVALIERI La Vea Femi-Cz R. Rovigo Delta riprende, sabato alle 16,00, il campionato di Eccellenza contro un avversario temibile. I Cavalieri Prato sono partiti alla grande e, finora, hanno confermato la solidità della loro struttura. Rovigo ha preparato l’incontro con molta attenzione ed i giocatori hanno condotto buoni allenamenti per migliorare le strutture difensive e gli schemi di gioco offensivi. Tutti sono concentratissimi e consapevoli dell’importanza dell’incontro e nessuno domenica si tirerà indietro. Il campionato è cominciato da poco e ci sarà tempo per migliorare la posizione in classifica, ma, nell’obbiettivo di raggiungere le semifinali, occorre vincere tutti gli incontri al Battaglini. Il valore aggiunto del fattore campo va sfruttato facendo sentire, insieme giocatori e pubblico, che Rovigo non vuole cedere il passo a nessuno. Polla Roux ha raccomandato ai suoi giocatori intensità di gioco, attenzione ai dettagli, presenza nei punti d’incontro, puntualità nei placcaggi e “fame” di vittoria. Non potrà essere presente all’incontro Matteo Ferro uscito per un infortunio al ginocchio nel primo tempo di Worcester. I riscontri diagnostici hanno escluso la necessità di intervento chirurgico anche se le terapie dovranno durare un paio di mesi. Rientra in campo Joe Van Niekerk a far reparto con Pedrazzi. Restano alcune incertezze nella formazione, ma il quindici rossoblù dovrebbe schierarsi con questi giocatori: Basson; Lubian L., Pedrazzi, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; Montauriol, De Marchi, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Gatto, Quaglio a disposizione: Datola, Lombardi, Gaeta C., Maran, Ciochina, Calabrese, Lenarduzzi, Menon.

