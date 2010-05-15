Rovigo sfida Viadana
di Redazione
15/05/2010
L’ultima volta davanti al proprio pubblico con la maglia giallonera ed il leone cucito sul petto: la seconda semifinale d’andata del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10, domani alle ore 16.00 (diretta raisport.rai.it, differita RaiSportPiù alle 18.10, collegamento ore 15.30 con “Quelli che il calcio…”), coinciderà con l’ultima uscita sul prato dello “Zaffanella” nell’era pre-Celtic League dell’MPS Viadana. Dall’anno prossimo, spazio alla franchigia degli Aironi. Ma settembre è ancora lontano, ed i gialloneri di Franco Bernini devono focalizzare le energie sull’avversario di domani pomeriggio, la Femi-CZ Rovigo che ha preceduto sul filo di lana, al termine della regular season, proprio la squadra mantovana, scavalcandola in seconda posizione grazie alla miglior differenza punti negli scontri diretti maturata in occasione della vittoria conquistata dai Bersaglieri allo Zaffanella alla quattordicesima giornata: mai, prima di allora, Rovigo aveva espugnato il campo di casa del Viadana. Domani il XV di Umberto Casellato, in serie positiva da otto incontri, proverà a ripetere l’impresa dello scorso 10 aprile, sospinto dagli oltre mille tifosi che durante la settimana hanno acquistato un biglietto per la gara di andata e che domani invaderanno pacificamente Viadana per continuare ad inseguire il sogno di uno scudetto che a Rovigo manca da vent’anni. Viadana, dal canto suo, proverà a far valere pesantemente il fattore campo per cercare di ipotecare subito un posto nella finale del prossimo 29 maggio a Padova, andando così a caccia del secondo scudetto dopo quello vinto nel 2001/2002 e quelli sfumati in finale nel 2006/2007 e l’anno passato a Roma. Per la gara interna di domani Bernini deve fare a meno degli infortunati Alonso e Canavosio, e lascia a riposo Hola, Birchall, Sole, Furno e Clare, mentre Rovigo deve fare a meno dei due mediani di mischia Legora e Travagli, entrambi infortunati, con Casellato che punta su Bocchino a numero nove in coppia con Bustos, mentre Basson ritrova il suo ruolo naturale di estremo. Viadana (MN), Stadio “Luigi Zaffanella” – domenica 16 maggio, ore 16.00 Super 10, semifinale andata - diretta www.raisport.rai.it/diff. RaiSportPiù ore 18.10 MPS VIADANA v FEMI-CZ ROVIGO MPS Viadana (convocati): Sciamanna, Cagna, Milani, Redolfini, Garcia, Elosù, Ferraro, Santamaria, Del Fava, Geldenhuys, Hohneck, Quinnell, Erasmus, Benatti, Krause, Sole, Persico A., Brancoli, Wilson, Woodrow, Johansson, Co, Harvei, Pratichetti M., Pace, Sepe, Robertson, Law. all. Bernini Femi-CZ Rovigo (formazione annunciata): Basson; Calanchini, Pratichetti A., Pizarro, Bacchetti; Bustos G., Bocchino; Immelman, Burman, Van der Merwe; Tumiati, Reato (cap); Ravalle, Mahoney, De Marchi An. a disposizione: Damiano, Boccalon, Barion, Anouer, Badocchi, Sartoretto, Pedrazzi/De Gaspari, Dolcetto all. Casellato arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Marrama (Padova), Reale (Bari) quarto uomo: Masetti (Roma)
Così in regular season Femi-CZ Rovigo v MPS Viadana 19-21 (V giornata) MPS Viadana v Femi-CZ Rovigo 18-22 (XIV giornata)
Precedenti in campionato Giocate 22 Vittorie MPS Viadana 18 (10 interne, 8 esterne) Pareggi – Vittorie Femi-CZ Rovigo 4 (3 interne, 1 esterna) Punti segnati MPS Viadana 646 Punti segnati Femi-CZ Rovigo 503
Migliori marcatori in regular season Bustos G. (Femi-CZ Rovigo) 157 punti (1 m., 33 cp., 22 tr., 3 drop) Woodrow (MPS Viadana) 124 punti (32 cp., 14 tr.)
Migliori meta-men in regular season Pace (MPS Viadana) 9 mete Pratichetti A. (Femi-CZ Rovigo) 7 mete
LE SEMIFINALI SUPER 10 IN TV MPS Viadana v Femi-CZ Rovigo – 16.05.10 – ore 18.10 – differita RaiSportPiù “Quelli che il calcio…” – 16.05.10 – collegamenti da Viadana - diretta Rai2
LE SEMIFINALI SUPER 10 ALLA RADIO Aggiornamenti su Radio Rai 1 domenica 9 dalle 15.10 - con Paolo Pacitti Sintesi della giornata su Radio R101 domenica 9, ore 18.50
LE SEMIFINALI SUPER 10 SUL WEB MPS Viadana v Femi-CZ Rovigo – 16.05.10 – ore 18.10 – diretta raisport.rai.it Diretta testuale su www.federugby.it
