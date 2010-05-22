Home Senza categoria Rovigo - Viadana: la sfida decisiva

di Redazione 22/05/2010

Ottanta minuti che valgono una stagione. Si gioca domani (domenica 23 maggio) allo stadio Mario Battaglini di Rovigo la semifinale di ritorno tra Femi-Cz Rugby Rovigo e Mps Viadana. I gialloneri sono forti del risultato dell’andata, che li ha visti prevalere per 25-16 dopo un match molto combattuto e in bilico fino ai minuti finali. Dopo 18 giornate le due squadre hanno concluso la regular season a pari punti, e solo la differenza di punteggio negli scontri diretti ha permesso ai Bersaglieri di conquistare il secondo posto in classifica. La Rugby Rovigo non può mancare l’appuntamento con la storia, tutta la provincia vuole una finale che manca da Rovigo da troppo tempo. I Bersaglieri sono chiamati a riscattare le due semifinali dell’anno scorso, dove a imporsi fu il Viadana, ma stavolta il match di ritorno si giocata a Rovigo. I Bersaglieri sanno bene che non sarà affatto facile recuperare 9 punti alla corazzata Viadana, ma dalla loro avranno il sostegno di un’intera città. Quasi cinquemila tifosi sosterrano la Rugby Rovigo allo stadio Battaglini, allo stadio saranno i colori rosso e blu a dominare e i giocatori avranno il sostegno di quello che da sempre è il sedicesimo uomo in campo. Il coach rossoblu Umberto Casellato ha scelto il 15 gladiatori che scenderanno in campo dal primo minuto: 15 Stefan BASSON; 14 Pablo CALANCHINI, 13 Roberto PEDRAZZI, 12 Gabriel PIZARRO, 11 Andrea PRATICHETTI; 10 German BUSTOS, 9 Riccardo BOCCHINO; 8 Alejandro ABADIE, 7 Schalk VAN DER MERWE, 6 Mark BURMAN; 5 Marco BARION, 4 Tommaso REATO; 3 Massimiliano RAVALLE, 2 Luke MAHONEY, 1 Giovanni BOCCALON. A disposizione resteranno: 16 Andrea DE MARCHI, 17 Flavio DAMIANO, 18 Daniele TUMIUATI, 19 Younes ANOUER, 20 Emanuel PELLEGRINI, 21 Andrea SARTORETTO, 22 Marcello DE GASPARI, 23 Rik DOLCETTO. Il calcio d’inizio è fissato per le 16 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro De Santis di Roma, coadiuvato dai giudici di linea Sironi di Colleferro e Marchesin di San Donà; quarto uomo Pier’Antoni di Roma. Diretta web dell’incontro in streaming su www.raisport.rai.it e sul canale satellitare RaiSportPiù 2. La Rugby Rovigo vuole continuare a sognare, i tifosi aiutino la squadra a non svegliarsi dal sogno tricolore.

