DOPPIA FESTA IN CASA ITALRUGBY: DE MARCHI COMPIE 27 ANNI, E' NATA OLIVIA ORQUERA

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2013

DOPPIA FESTA IN CASA ITALRUGBY: DE MARCHI COMPIE 27 ANNI, E’ NATA OLIVIA ORQUERA Roma – Doppia celebrazione quest’oggi in casa Italrugby: a festeggiare l’ultimo compleanno azzurro del 6 Nazioni 2013 è stato il pilone sinistro della Benetton Treviso, Alberto De Marchi, che ha spento ventisette candeline. Assente giustificato alla torta offerta in serata a De Marchi, il mediano d’apertura Luciano Orquera che stamane è rientrato d’urgenza a Parma, quartier generale delle Zebre, dove la moglie Alessandra nel pomeriggio ha dato alla luce la piccola Olivia, primogenita della coppia. Mamma e figlia godono di ottima salute ed alla famiglia Orquera vanno i migliori auguri del Presidente federale Alfredo Gavazzi, del Consiglio federale e di tutta la FIR.  
