Rugby 1823 parla di Rugby CS

Redazione Avatar

di Redazione

15/10/2009

Rugby 1823 è uno dei siti più importanti del web italiano in merito alla nostra grande passione: il Rugby. Ed è proprio Rugby 1823, facente capo al network Blogosfere - Gruppo 24 Ore, a dedicare un post al progetto Rugby CS con l'articolo: Nasce Rugby CS, la voce delle squadre italiane. Rugby 1823 parla di Rugby CS

La difficoltà di comunicare con i clienti, in questo caso tifosi, ma anche sponsor e giornali, è endemica ed è difficile trovare progetti validi per cambiare questa realtà. Un progetto, appena nato, è Rugby CS, un portale dove, come dice lo slogan "Il rugby scritto da chi lo vive in campo". Che cosa è? Semplice, una vetrina per tutte le società, dove pubblicare e far conoscere i propri comunicati stampa, cs, appunto.
Un caloroso grazie al team di Rugby 1823, confidando in future collaborazioni. Cogliamo inoltre l'occasione per ricordare a tutti gli uffici stampa delle squadre del campionato di Super 10 e Serie A che nella casella email hanno sicuramente il nostro invito. Altrimenti non esitate a contattarci all'indirizzo: [email protected].
