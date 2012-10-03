Â RUGBY 2012, PRONTA LA DICIOTTESIMA EDIZIONE DELL'ANNUARIO
di Redazione
03/10/2012
RUGBY 2013, PRONTA LA DICIOTTESIMA EDIZIONE DELL'ANNUARIO E’ in uscita Rugby 2013, la 18ª edizione dell'annuario del rugby curato dai giornalisti Paolo Pacitti (Radio Rai) e Francesco Volpe (Corriere dello Sport). Tra le novità, un capitolo ancora più ricco sul RaboDirect PRO12 e il cammino verso la Coppa del Mondo 2015. Il tutto mantenendo i contenuti tradizionali sul rugby italiano ed estero. Il prezzo di copertina è di 21 euro L'annuario può essere acquistato presso i seguenti punti vendita: ROMA: Pagine di Sport, via dei Tadolini 7-9 TREVISO: Libreria Canova ROVIGO: edicola Nalio L'AQUILA: Libreria Colacchi FIRENZE&PRATO: scrivere a [email protected] oppure presso l'AIR, Associazione Italiana Rugbisti o inviando una mail a [email protected] Da quest'anno l'annuario è acquistabile anche in versione e-book, al prezzo di 13 euro, cliccando sul link sottostante RUGBY 2012 – L’ANNUARIO DEL RUGBY ITALIANO
