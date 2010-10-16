Campionato Nazionale Serie A1 III^ Giornta domenica 17 ottobre ore 15.30 Stadio Aldo Invernici - Brescia arb. Belvedere (Roma) RUGBY BANCO DI BRESCIA - MED ITALIA PRO RECCO Il Rugby Banco di Brescia è pronto ad affrontare il Med Italia Pro Recco, come dichiara il coach Sans: "La partita di domenica vedrà due squadre contrapposte con la volontà di rifarsi, il Brescia della partita di Verona ed il Recco per le due precedenti sconfitte. Due squadre determinate a ben figurare, il Recco ha nella mischia il suo punto forte, noi dovremo essere molto attenti, gestire il gioco e colpire nei loro punti deboli". Dello stesso parere è Matteo Rizzotto:"Non abbiamo digerito l'ultima partita e c'è una gran voglia di dimostrare che si è trattato solo di un passo falso che non si ripeterà. La squadra è in grande forma fisica ed atletica, la determinazione è grande, domenica entreremo in campo con la volontà di imporre il nostro gioco. I tecnici e la Società ci hanno ben supportato, dimostreremo a loro ed al nostro pubblico che sappiamo far bene." In attesa dell'ultimo allenamento di questa sera ecco i convocati: 1 BERGAMINI 2 CAIRO 3 CASTIGLIA 4 PEDRAZZANI 5 POLA 6 ROMANO 7 RIZZOTTO 8 CUELLO 9 PREZIOSO (CAP) 10 RUFFOLO 11 FEDERZONI 12 GABBA 13 SECCHI VILLA 14 PIETRASANTA 15 SCARONI a disposizione: VOLPARI, AZZINI, ANSELMI, PALEARI, RICCIARDO, SCOTUZZI, MASTROCOLA, BOSIO, QUARANTA, VARELLA