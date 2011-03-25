Rugby Banco di Brescia pronto per Badia

Serie A - Girone 1 - XVII giornata - 27.03.11 - ore 15.30 Zhermack Badia v Rugby Banco di Brescia arb. Falzone (Padova) Concluso il 6Nazioni ritorna finalmente il campionato. Il Rugby Banco di Brescia sarà ospite dello Zermack Badia per la 17^ giornata di campionato. Fischio d'inizio alle ore 15.30 I bianco-azzurri hanno voglia di tornare in campo e si stanno preparando con grande attenzione a questa partita che sentono in modo particolare, non solo per motivi di classifica, come spiega il centro Michele Gabba:"Finalmente si ricomincia a giocare! Questa settimana ci siamo allenati davvero molto bene, la prospettiva di tornare in campo ci ha dato una buona determinazione e abbiamo lavorato con grande serietà. Stiamo bene, ci sono un paio di infortuni ma nessun problema per la formazione. Domenica dobbiamo vincere. Non vediamo alternative. Dobbiamo far dimenticare la figuraccia del girone di andata quando un Badia a -4 in classifica e senza una vittoria al suo attivo ci ha umiliato sul campo di casa. È una ferita che brucia troppo, che non ci va giù e vogliamo rifarci, vogliamo "vendicarci". Ovviamente è importante capitalizzare punti anche per la classifica: un'altra vittoria ci metterebbe ancor più al sicuro, anche se sarà dura. Il Badia è in continua crescita, il nuovo allenatore Bordon, li carica molto e nel girone di ritorno hanno ottenuto alcune vittorie importanti e anche nell'ultima partita con le Fiamme Oro hanno ben figurato. Noi siamo pronti, ci siamo allenati con con cura anche con nuovi esercizi e questa sera Sans ci illustrerà la strategia e la tattica per la partita. Personalmente sono molto carico, determinato e così i miei compagni. In queste settimane ho visto una gran voglia di fare, ancor più del solito e non è poco perché l'entusiasmo non ci è mai mancato; l'atteggiamento del gruppo è positivo e al contempo molto serio e convinto, un approccio che sono certo, ci aiuterà a Badia e nelle prossime partite". In attesa dell'allenamento di rifinitura ecco i convocati da Sans e Lanfredi: 15 Ruffolo 14 Pietrasanta 13 Masgoutiere 12 Gabba 11 Federzoni 10 Prezioso (Cap) 9 Bosio 8 Scotuzzi 7 Rizzotto (VCap) 6 Romano 5 Paleari 4 Pedrazzani 3 Castiglia 2 Cairo1 Bergamini a disposizione: Damasco, Anselmi, Cherubini, Pollonini, Gandolfi, Cuello, Secchi Villa, Bonifazi Come ogni domenica potrete seguire la partita del Rugby Banco di Brescia su Radio Voce con interventi dallo stadio nel programma Diretta Sport condotto da Mario Ricci. Radio Voce fm 88.3 - 88.5 www.radiovoce.it