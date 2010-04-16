RUGBY BANCO DI BRESCIA PRONTO PER IL LIVORNO

Serie A ˆ Girone 1 ˆ XX giornata ˆ 18.04.10 ˆ ore 15.30 Rugby Banco di Brescia v Livorno Rugby arb. Sandri (Trieste) II Rugby Banco di Brescia è pronto ad affrontare la terzultima gara di campionato. Domenica all'Invernici arriverà il Livorno, squadra dura e pragmatica ma i ragazzi di via della Maggia sono certi di poter vincere, come spiega l'allenatore Alessandro Lanfredi: "Naturalmente vogliamo vincere e sappiamo di poterlo fare. Siamo cresciuti molto e le ultime brillanti prestazioni lo hanno dimostrato. Livorno è una squadra difficile da affrontare, giocano un rugby completamente diverso dal Milano ma siamo attrezzati per poterli affrontare e battere. Il gruppo sta bene e c'è grande entusiasmo negli allenamenti, tutti danno il massimo per poter scendere in campo alla domenica, come si dice in gergo "vorrebbero giocare anche gli zoppi". La voglia, la consapevolezza nei nostri mezzi e la volontà di finire al meglio il campionato sono stimoli importanti che ci aiuteranno a dare il massimo e giocare un'ottima gara anche con un avversario difficile come il Livorno". La buona salute della squadra e l'ottima partecipazione agli allenamenti offrono ai tecnici Sans e Lanfredi una buona rosa da cui attingere la formazione per domenica, In attesa dell'allenamento di rifinitura di questa sera ecco i possibili convocati: 15 - estremo: Tamburri / Secchi Villa 14 - 3/4 ala d.: Federezoni 13 - 3/4 centro: Masgoutiere A. 12 - 3/4 centro: Gabba 11 - 3/a ala s.: Pietrasanta / Cudicio 10 - med. apert.: Chiappini / Quaranta 9 - med. mischia: Prezioso / Bosio 8 - III^ linea c.: Scotuzzi / Cuello 7 - III^ linea d.: Mastrocola 6 - III^ linea s.: Masgoutiere C. 5 - II^ linead d.: Pola / Paleari 4 - II^ linea s.: Pedrazzani 3 - pilone d.: Castiglia / Peveroni 2 - tallonatore: Cairo / Gatta 1 - pilone s.: Rizzetti Mattei / Bergamini