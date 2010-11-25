Rugby Banco di Brescia sabato a Firenze

Serie A - Girone 1 - VII giornata - 27.11.10 - ore 14.30

Consiel Firenze vs Rugby Banco di Brescia

arb. De Martino (Napoli)

foto di Francesca Bregoli

Dopo la lunga pausa per i test match della nazionale sabato tornerà in campo

il Rugby Banco di Brescia, ospite del tenace Consiel Firenze.

Una confronto diretto (Brescia e Firenze sono accoppiati a metà classifica)

molto importante per i bianco-azzurri che sentono forte il desiderio di

tornare alla vittoria, ma sono consci della difficoltà della partita, come

dichiara Alessandro Lanfredi, allenatore degli avanti: "Con il Firenze sarà

molto difficile, sono una buona squadra, molto ostica, particolarmente in

casa. In queste settimane ci siamo allenati concentrandoci in special modo

sul contatto. Nel rugby di oggi è sempre più importante essere pronti ad

abbassare la testa e buttarsi, in particolare in un incontro "fisico" come

quello di sabato prossimo.

Credo sarà una sfida molto dura e combattuta, per entrambe è importante fare

più punti possibile in questa giornata e i toscani non vorranno certo

lasciarci spazio. Tecnicamente e tatticamente non ci manca nulla, ma dovremo

entrare in campo con la mentalità giusta ed approcciare la partita in

maniera corretta.

La squadra è in forma, abbiamo una rosa tale da non doverci preoccupare

degli infortuni: ci sono sempre almeno 35 ragazzi che danno il massimo per

guadagnarsi una delle 15 maglie. A Firenze rientrerà Capitan Prezioso,

sempre molto importante, con la sua esperienza aggiunge qualità al nostro

gioco.

La mischia è ben preparata e abbiamo bisogno di tornare a giocare perché,

nonostante l'ottimo affiatamento, bisogna sempre tenere oliati i meccanismi.

Siamo pronti al confronto e nessuno si tirerà indietro, ci siamo concentrati

sull'aggressività ed il gioco globale e non vediamo l'ora di dar battaglia".

In attesa dell'ultimo allenamento ecco i convocati da Sans e Lanfredi:

15 BONIFAZI

14 VARELLA

13 MASGOUTIERE

12 GABBA

11 FEDERZONI

10 RUFFOLO

9 PREZIOSO (CAP)

8 SCOTUZZI

7 RIZZOTTO

6 ROMANO

5 POLA

4 PEDRAZZANI

3 CASTIGLIA

2 CAIRO

1 BERGAMINI

a disposizione

DAMASCO, AZZINI, ANSELMI, PALEARI, RICCIARDO, CUELLO, MASTROCOLA, QUARANTA,

PINTOSSI, SECCHI VILLA