Rugby Banco di Brescia sabato a Firenze
25/11/2010
Serie A - Girone 1 - VII giornata - 27.11.10 - ore 14.30
Consiel Firenze vs Rugby Banco di Brescia
arb. De Martino (Napoli)
Dopo la lunga pausa per i test match della nazionale sabato tornerà in campo
il Rugby Banco di Brescia, ospite del tenace Consiel Firenze.
Una confronto diretto (Brescia e Firenze sono accoppiati a metà classifica)
molto importante per i bianco-azzurri che sentono forte il desiderio di
tornare alla vittoria, ma sono consci della difficoltà della partita, come
dichiara Alessandro Lanfredi, allenatore degli avanti: "Con il Firenze sarà
molto difficile, sono una buona squadra, molto ostica, particolarmente in
casa. In queste settimane ci siamo allenati concentrandoci in special modo
sul contatto. Nel rugby di oggi è sempre più importante essere pronti ad
abbassare la testa e buttarsi, in particolare in un incontro "fisico" come
quello di sabato prossimo.
Credo sarà una sfida molto dura e combattuta, per entrambe è importante fare
più punti possibile in questa giornata e i toscani non vorranno certo
lasciarci spazio. Tecnicamente e tatticamente non ci manca nulla, ma dovremo
entrare in campo con la mentalità giusta ed approcciare la partita in
maniera corretta.
La squadra è in forma, abbiamo una rosa tale da non doverci preoccupare
degli infortuni: ci sono sempre almeno 35 ragazzi che danno il massimo per
guadagnarsi una delle 15 maglie. A Firenze rientrerà Capitan Prezioso,
sempre molto importante, con la sua esperienza aggiunge qualità al nostro
gioco.
La mischia è ben preparata e abbiamo bisogno di tornare a giocare perché,
nonostante l'ottimo affiatamento, bisogna sempre tenere oliati i meccanismi.
Siamo pronti al confronto e nessuno si tirerà indietro, ci siamo concentrati
sull'aggressività ed il gioco globale e non vediamo l'ora di dar battaglia".
In attesa dell'ultimo allenamento ecco i convocati da Sans e Lanfredi:
15 BONIFAZI
14 VARELLA
13 MASGOUTIERE
12 GABBA
11 FEDERZONI
10 RUFFOLO
9 PREZIOSO (CAP)
8 SCOTUZZI
7 RIZZOTTO
6 ROMANO
5 POLA
4 PEDRAZZANI
3 CASTIGLIA
2 CAIRO
1 BERGAMINI
a disposizione
DAMASCO, AZZINI, ANSELMI, PALEARI, RICCIARDO, CUELLO, MASTROCOLA, QUARANTA,
PINTOSSI, SECCHI VILLA
