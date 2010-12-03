Serie A – Girone 1 – VIII giornata – 05.12.10 - ore 14.30 Rugby Banco di Brescia v Orved San Donà arb. Belvedere (Roma) Il Rugby Banco di Brescia torna all'Invernici dove incontrerà l'Orved/M Three R. San Donà. Secondo scontro diretto per i bianco-azzurri che scenderanno in campo con una gran voglia di rivalsa dopo le ultime due giornate davvero poco soddisfacenti, come dichiara il team manager Beppe Lanzi: "Domenica affronteremo una buona squadra, lo scorso anno hanno faticato ad inizio campionato ma poi sono cresciuti costantemente facendo un ottimo finale. Quest'anno hanno un andamento molto simile al nostro e la partita di domenica sarà molto importate per entrambe. Sono certamente alla nostra portata, dobbiamo affrontare la partita con la testa giusta, cercando di evitare i troppi errori personali che ci sono costati la partita di Firenze. Non possiamo permetterci di perdere anche questa occasione, dovremo essere attenti e precisi, la qualità e la preparazione non ci mancano quindi se affronteremo la partita con l'attenzione necessaria ci saranno tutti gli ingredienti per un buon risultato. I ragazzi hanno anche una motivazione in più: dobbiamo riscattare la pessima figura fatta con il Badia sul campo di casa. Perdere a Firenze è stato un peccato, ma può starci, mentre dobbiamo farci perdonare dal nostro pubblico per l'ultimo brutto incontro casalingo. Abbiamo un debito con i nostri amici e tifosi e l'impegno per cancellarlo sarà totale. Ovviamente è importante vincere anche per la classifica, in particolare in vista dei prossimi due incontri (San Gregorio e Calvisano) che saranno tosti. Poi ci sarà la pausa per le festività natalizie che ci permetterà di fare il punto della situazione. La squadra sta bene, non ci sono infortuni gravi e comunque tali da metterci in difficoltà e tutti i ragazzi che scendono in campo sono ben consapevoli dell'importanza di vestire la maglia del Brescia e sono tutti pronti a dare il massimo per onorarla. Credo possa essere una bella gara, combattuta. La partita del riscatto per noi e il nostro pubblico". In attesa dell'allenamento di rifinitura ecco i convocati da Jean Luc Sans: 15 SECCHI VILLA 14 PIETRASANTA 13 MASGOUTIERE 12 GABBA 11 PINTOSSI 10 RUFFOLO 9 PREZIOSO (CAP) 8 SCOTUZZI 7 RIZZOTTO 6 MASTROCOLA 5 POLA 4 PEDRAZZANI 3 CASTIGLIA 2 CAIRO 1 BERGAMINI a disposizione DAMASCO, AZZINI, ANSELMI, PALEARI, RICCIARDO, CUELLO, VITALI, VARELLA, BONIFAZI