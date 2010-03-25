Antcipata a sabato 27 Rugby Banco di Brescia - Vibu Noceto
Serie A – Girone 1 – XVIII giornata SABATO 27.03, ore 17.00 Stadio Aldo Invernici - Via della Maggia (BS) Rugby Banco di Brescia vs Vibu Noceto arb. Bonacci (Roma) Anticipo in campionato davvero impegnativo per il Rugby Banco di Brescia che nel miglior periodo ospiterà all'Invernici il Vibu Noceto. La compagine emiliana, fra le realtà in maggior crescita nel panorama nazionale, è piazzata saldamente ai vertici della classifica dall'inizio della stagione ed attualmente seconda. I bianco-azzurri si sono preparati con costanza e impegno per questo incontro, sfruttando le numerose pause di campionato per il 6 Nazioni. Scotuzzi, capitano di giornata del Rugby Banco di Brescia, e compagni conoscono bene l'avversario ed il suo valore. Daranno il 100% per giocare al meglio delle loro possibilità e non lasciare spazi agli avversari, come dichiara lo stesso N°8 del Brescia:"Sabato giocheremo con un avversario con grandi qualità e sarà una gara molto dura, ma in casa, al di là dei risultati, abbiamo dimostrato di poter dare del filo da torcere a tutti, anche alle squadre più forti. Il Noceto è sotto pressione, ha bisogno di fare punti per raggiungere la vetta della classifica, noi siamo più tranquilli ma ugualmente determinati a fare bene e giocare come sappiamo e come abbiamo dimostrato nelle ultime gare. Ci stiamo impegnando al massimo per raddrizzare una stagione partita male e con tanto lavoro e tanta voglia ce la stiamo facendo, adesso è il momento per la tirata finale, il momento di dare tutto in campo. Abbiamo fiducia in noi stessi e voglia di giocare bene, fare bella figura sul nostro campo e vincere. Con questa mentalità giocheremo sabato, non temiamo niente e nessuno". In attesa dell'allenamento di rifinitura ecco i convocati da Jean Luc Sans e Alessandro Lanfredi. 15 estremo - Gabriel TAMBURRI 14 3/4 ala d - Emanuele FEDERZONI 13 3/4 centro - Alberto MASGOUTIERE 12 3/4 centro - Michele GABBA 11 3/4 ala s - Carlo Pietrasanta / Luca CENERINI 10 med. apertura - Pablo CHIAPPINI / Piergiorgio QUARANTA 9 med. mischia - Carlo Alberto BOSIO / Jorge PREZIOSO 8 III^ linea c - Enrico SCOTUZZI 7 III^ linea d - Michele MASTROCOLA / Carlo Masgoutiere 6 III^ linea s - Ilario GUSSAGO 5 II^ linea d - Giacomo POLA / Ezio PALEARI 4 II^ linea s - Nicola PEDRAZZANI 3 pilone d- Luigi CASTIGLIA / Davide PEVERONI 2 tallonatore - Nicola GATTA / Antonio CAIRO 1 pilone s - Andrea BERGAMINI / Renato RIZZETTI MATTEI Prima dell'incontro di Serie A allo stadio Invernici si svolgerà una "gara di calci piazzati" aperta ai giocatori dall'unger 8 all'unger 16 del Rugby Brescia e di tutte le altre Società che desiderino partecipare.
