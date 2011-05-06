XXII^ Giornata Campionato Nazionale Serie A1 RUGBY BANCO DI BRESCIA vs AMATORI RUGBY MILANO Stadio Aldo Invernici Domenica 8 maggio 2011 - ore 15.30 Ultimo ma fondamentale impegno per il Rugby Banco di Brescia che domenica ospiterà per la XXII^ giornata di Campionato l'Amatori Rugby Milano. I Bianco-azzurri non possono mancare la vittoria, come dichiara il Team Manager Beppe Lanzi: "Non dobbiamo fare i conti, dobbiamo vincere! Non vogliamo dipendere dagli altri ma faremo affidamento sulle nostre forze per aggiudicarci la vittoria e sono sicuro che la squadra abbia la capacità e la forza per farlo. Speravamo di arrivare con maggiore tranquillità all'ultimo incontro ma questo è lo sport. Non abbiamo paura, sappiamo quello che dobbiamo fare e sono certo che i ragazzi faranno una grande prestazione. Non faremo l'errore di sottovalutare gli avversari, sono pericolosi anche perché non hanno niente da perdere. Dobbiamo giocare 80 minuti con la massima attenzione, non avere fretta e non cercare di chiudere l'incontro nei primi minuti. Calma, attenzione e determinazione sono i fattori fondamentali di questa partita. Ci teniamo a chiudere in bellezza in casa, non vogliamo aspettare gli altri risultati ma metterci al sicuro con le nostre forze e sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo": Questi i convocati da Sans e Lanfredi per l'ultima di campionato: Piloni BERGAMINI CASTIGLIA DAMASCO CHERUBINI Tallonatori AZZINI VOLPARI CAIRO Seconde linee PEDRAZZANI CUELLO PALEARI Flanker/N°8 ROMANO SCOTUZZI (V.Cap) RIZZOTTO MASTROCOLA Mediano di mischia BOSIO Mediani d'apertura/estremi PREZIOSO (Cap) QUARANTA RUFFOLO SCARONI Centri/ali SECCHI VILLA GABBA FEDERZONI MASGOUTIERE VARELLA Come ogni domenica sarà possibile seguire l'incontro dalle frequenze di Radio Voce con interventi dallo stadio nella trasmissione Diretta Sport condotta da Mario Ricci