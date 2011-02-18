Campionato Nazionale Serie A1 [caption id="attachment_2997" align="alignright" width="252" caption="Rugby Banco di Brescia vs Fiamme Oro domenica 20 febbraio Stadio Invernici - Brescia"] [/caption]

XV^ Giornata

Rugby Banco di Brescia vs Fiamme Oro Roma

Stadio Aldo Invernici

Via della Maggia (nei pressi del casello autostradale Brescia Centro) - Brescia

arb. Mitrea (Treviso)

Nuova dura prova per il Rugby Banco di Brescia, che domenica, nella pausa del Torneo delle 6 Nazioni, affronterà la forte compagine romana delle Fiamme Oro, attualmente terza in classifica.

Si preannuncia una gara molto fisica, come spiega la III^ linea biancoazzurra Matteo Rizzotto, che torna in campo dopo un infortunio: "Domenica sarà dura, in particolare dal punto di vista fisico. I romani sono, a mio parere, i giocatori atleticamente meglio preparati e fisicamente più forti che abbiamo incontrato quest'anno. D'altronde sono quasi tutti professionisti ed è logico che siano molto allenati. Sono tosti, ma non sono invincibili e fuori casa hanno perso delle partite. Noi siamo pronti ad affrontarli e vogliamo prima di tutto far bella figura; è una questione d'orgoglio, sia personale che di tutta la squadra. Vogliamo dimostrare che il Brescia c'è, che non molliamo e che abbiamo ancora molto da dire in questa stagione.

Nelle passate settimane abbiamo avuto qualche problema per acciacchi e malanni e non siamo riusciti ad allenarci con i soliti numeri ma siamo pronti a sopperire al fatto di non essere al 100% mettendoci il massimo dell'impegno e dando il meglio in campo.

Ce la metteremo tutta, sia per noi, che sentiamo il bisogno di rifarci dalle prestazioni poco brillanti degli ultimi tempi, sia per i nostri tifosi che ci sostengono sempre e meritano di essere premiati.

Domenica incontreremo un avversario capace e forte a tutti i livelli, noi lo affronteremo con cuore e tenacia. Come si suol dire tireremo fuori gli attributi!"

In attesa dell'allenamento di rifinitura di questa sera ecco i possibili convocati da Sans e Lanfredi:

1 Bergamini

2 Cairo

3 Castiglia

4 Paleari

5 Pedrazzani

6 Carrara

7 Rizzotto

8 Scotuzzi

9 Prezioso (Cap)

10 Quaranta

11 Secchi Villa

12 Masgoutiere

13 Gabba

14 Pintossi

15 Mastrocola

a disposizione:

Damasco; Volpari; Cerri; Cherubini; Pollonini; Cuello; Romano; Bonifazi; Federzoni; Varella; Scaroni

Tutte le domeniche si può seguire il Rugby Banco di Brescia in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Voce con collegamenti nella trasmissione "Diretta Sport" condotta da Mario Ricci. Per frequenze e streaming www.radiovoce.it