Campionato Nazionale Serie A1 I^ Giornata Domenica 3 ottobre 2010 - ore 15.30 Stadio Aldo Invernci - Brescia RUGBY BANCO DI BRESCIA vs RUGBY LIVORNO Torna in campo il Rugby Banco di Brescia e nella prima giornata accoglie il Rugby Livorno. I bianco-azzurri non vedono l'ora di mettersi alla prova e testare le potenzialità della nuova rosa ed i risultati dell'intensa preparazione precampionato. I giocatori sono fiduciosi come dichiara Enrico Scotuzzi: "La squadra sta bene, stiamo lavorando con grande impegno sul gioco e per creare l'amalgama. In allenamento siamo molto concentrati e ci stiamo dando dentro al massimo. Non sono preoccupato dei risultati non brillanti in alcune amichevoli perché sono stati tutti esperimenti per creare il gruppo giusto. Siamo allenati e preparati, dovremo dimostrare in campo il nostro carattere. Abbiamo in squadra ragazzi giovani molto forti, si impegnano davvero moltissimo, sono molto preparati sia tecnicamente che atleticamente ed estremamente determinati. La "birra" dei giovani con l'esperienza di noi "vecchi" sono certo che porterà un buon gioco e potrà darci delle belle soddisfazioni. Domenica con il Livorno potrebbe essere un buon inizio, un interessante banco di prova ma credo ci siano tutte le condizioni per fare bene. Finalmente si comincia!" Anche Jean Luc Sans, direttore tecnico del Rugby Banco di Brescia, si dichiara soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi nelle sessioni di allenamento: "Quando si comincia siamo tutti molto attenti e rigorosi, niente chiacchiere o altro, lavoriamo sodo e lavoriamo bene. Sul campo vedremo i risultati". In attesa dell'allenamento di rifinitura di questa sera ecco i convocati: 15 SECCHI VILLA Luigi 14 PIETRASANTA Giuseppe 13 MASGOUTIERE Alberto 12 GABBA Michele 11 PINTOSSI Flavio 10 RUFFOLO Francesco 9 PREZIOSO Jorge (CAP) 8 SCOTUZZI Enrico 7 RIZZOTTO Matteo 6 GANDOLFI Giovanni 5 POLA Giacomo 4 PEDRAZZANI Nicola 3 ANSELMI Fabio 2 AZZINI Stefano 1 BERGAMINI Andrea a disposizione VOLPARI Davide, CAIRO Antonio, CASTIGLIA Luigi, CUELLO Gaston, MASTROCOLA Michele, VITALI Federico, QUARANTA Piergiorgio, FEDERZONI Emanuele, VARELLA Stefano