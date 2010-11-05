Rugby Banco di Brescia vs Zhermack Badia

Serie A – Girone 1 – VI giornata – 07.11.10 – ore 14.30

Rugby Banco di Brescia v Zhermack Badia

arb. Castagnoli (Livorno)

Torna a casa il Rugby Banco di Brescia dopo due trasferte consecutive e si appresta ad affrontare il Rugby Badia. Nonostante la posizione in classifica i polesani saranno un avversario pericoloso anche solo per la voglia di rivalsa che li accompagna, come dichiara Antonio Cairo, tallonatore e Capitano dei bianco azzurri: " Sono molto felice che mi siano stati affidati i "galloni" di Capitano, ne sono molto fiero e l'ho detto ai miei giovani compagni: tutti dovrebbero ambire ad essere Capitano del Brescia almeno per una volta! Noi giocatori, diciamo, più "esperti" cerchiamo di trasmettere ai ragazzi il significato di vestire la nostra maglia, l'onore e il prestigio che rappresenta.

Domenica affronteremo una squadra che fino ad oggi è stata sfortunata, hanno subito molti infortuni e gli avversari incontrati non gli hanno lasciato chance; ma stanno crescendo ed hanno sicuramente una gran fame di punti.

Noi li aspettiamo sicuri delle nostre forze: la mischia cercherà di comportarsi brillantemente come ha fatto fino ad oggi ed i 3/4 stanno migliorando e giocano con maggior rigore seguendo le indicazioni di Ruffolo, che sta dimostrando giorno dopo giorno di essere veramente un buon elemento di novità, utile al gruppo oltre che un buon piede. Purtroppo Prezioso non sarà tra i titolari ma i nostri giovani mediani hanno dimostrato di essere valide alternative. Daremo come sempre più del massimo per raccogliere più punti possibile, torneranno utili a fine campionato quando tutte le squadre di alta classifica saranno super-agguerrite e noi speriamo di essere tra queste".

Nonostante le previsioni meteo si preannuncia una domenica calda all'Invernici.

In attesa dell'allenamento di rifinitura ecco i convocati da Sans e Lanfredi per il prossimo incontro:

15 SECCHI VILLA

14 CUDICIO

13 TRIVELLA

12 GABBA (V. CAP)

11 FEDERZONI

10 RUFFOLO

9 MASTROCOLA

8 CUELLO

7 RIZZOTTO

6 ROMANO

5 PALEARI

4 PEDRAZZANI

3 ANSLMI

2 CAIRO (CAP)

1 BERGAMINI

a disposizione

DAMASCO, CERRI, CASTIGLIA, POLLONINI, PISTOT, VITALI, PIETRASANTA, VARELLA