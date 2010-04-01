Rugby Camp, vacanze ovali per bambini su Minirugby.it
di Redazione
01/04/2010
Minirugby.it – il portale italiano del rugby dei bambini - lancia una nuova area dedicata alle vacanze sportive per bambini. Si tratta di “Rugby Camp”, una sezione che raccoglie e segnala le iniziative in Italia ma anche estere (Francia, Inghilterra, Irlanda, Sud Africa…) grazie alle quali bambini e ragazzi possono sperimentare una vacanza di rugby guidati da tecnici nazionali e stranieri. Le proposte sono molteplici, dai camp multisportivi che offrono diverse discipline - tra cui il mini rugby - associate ad attività ludiche, didattiche e formative (corsi di lingua inglese...), a veri corsi tecnici di rugby (rugby stage). I camp si svolgono in prevalenza nel periodo estivo, organizzati da società specializzate oppure dagli stessi Club rugbistici, tra i quali alcuni famosi club come gli inglesi London Wasp, Bristol Rugby, Saracens, Sale Sharks, per citarne alcuni, o gli irlandesi Munster e Leinster che offrono summer rugby camp in numerose località del territorio. Altri corsi sono “firmati” da celebri campioni, come Sébastien Chabal e Diego Dominguez. Minirugby.it segnala ed aggiorna costantemente la sezione Rugby Camp per offrire un quadro ampio delle offerte italiane ed estere. Per visitare la pagina: Rugby Camp.
Redazione