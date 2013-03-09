Rugby Citt&agrave; di Frascati, il CdA accetta le dimissioni dell'ex ds Formicola



La società Rugby Città di Frascati comunica che, nella serata di ierigiovedì, il Consiglio di Amministrazione ha accettato le dimissionipresentate dal direttore sportivo Bruno Formicola. La società, riconoscendola validità e l'efficacia del lavoro svolto da Formicola, prende atto conestrema amarezza di questa decisione, pur non comprendendola a fondo inconsiderazione del fatto che lo stesso Formicola, sebbene abbia ricevutospecifica richiesta dalla società di relazionare nel dettaglio i motivi chelo hanno indotto alle dimissioni, ha ritenuto opportuno di non fornire almomento alcuna spiegazione in merito.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati