Rugby Citt&agrave; di Frascati, il CdA accetta le dimissioni dell'ex ds Formicola

Rugby Città di Frascati, il CdA accetta le dimissioni dell'ex ds Formicola
di Redazione
09/03/2013
La società Rugby Città di Frascati comunica che, nella serata di ieri
giovedì, il Consiglio di Amministrazione ha accettato le dimissioni
presentate dal direttore sportivo Bruno Formicola. La società, riconoscendo
la validità e l'efficacia del lavoro svolto da Formicola, prende atto con
estrema amarezza di questa decisione, pur non comprendendola a fondo in
considerazione del fatto che lo stesso Formicola, sebbene abbia ricevuto
specifica richiesta dalla società di relazionare nel dettaglio i motivi che
lo hanno indotto alle dimissioni, ha ritenuto opportuno di non fornire al
momento alcuna spiegazione in merito.
