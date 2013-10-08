Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, che festa per la serie B che supera il Messina. Gentile: &laquo;Complimenti a tutti&raquo;



http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts





Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.





La serie B del Rugby Città di Frascati incomincia con un trionfo. Lapartita col Messina era difficilissima sulla carta, perchè i siciliani sisono rinforzati molto in estate e sono stati indicati da diversi addetti ailavori come possibili protagonisti del girone 4. Ma la squadra di coachLuciano Bronzini e Alejandro Villalon ha battagliato alla grandeimponendosi per 19-13 dopo uno splendido primo tempo chiuso in vantaggioper 8-0. «Abbiamo creduto nella vittoria più dell'avversario – spiega ildirettore generale del Rugby Città di Frascati, Pierluigi Gentili -. Devofare i complimenti a tutti i ragazzi e all'intero staff tecnico per come èstata condotta la partita. E' chiaro che ci sono stati alcuni momenti didifficoltà anche perchè eravamo alla prima di campionato, ma la squadra harisposto benissimo. Ora, però, bisogna mantenere ben saldi i piedi perterra e cercare di lavorare sodo come fatto finora». Il direttore generaletiene a sottolineare un aspetto molto importante della giornata di festache si è celebrata domenica allo “Stadio del Rugby” di Cocciano. «Intribuna erano presenti tantissime persone e quello che mi ha fatto piacereè stata la rappresentanza di ogni componente della nostra società: ho vistoi nostri “Old”, le ragazze del settore femminile e diversi giocatori dellegiovanili. Significa che il forte intento unitario che la società ha volutoimprimere da qualche tempo sta raccogliendo i propri frutti». Gentilerimarca inoltre un altro forte aspetto di appartenenza. «I ragazzi dellaprima squadra, per la prima volta, hanno pagato la quota di iscrizione equesto ne fa di loro una sorta di soci del Rugby Città di Frascati. E' ilsegno forte della loro volontà di rappresentare al meglio la palla ovaletuscolana». Per i ragazzi di Bronzini il prossimo match sarà domenica sulcampo della Partenope. I campani si sono imposti a Viterbo nella primagiornata di campionato, dunque sarà un ulteriore esame per la crescita delgiovane gruppo frascatano.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati