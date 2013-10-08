Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, che festa per la serie B che supera il Messina. Gentile: &laquo;Complimenti a tutti&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, che festa per la serie B che supera il Messina. Gentile: «Complimenti a tutti»
di Redazione
08/10/2013
La serie B del Rugby Città di Frascati incomincia con un trionfo. La
partita col Messina era difficilissima sulla carta, perchè i siciliani si
sono rinforzati molto in estate e sono stati indicati da diversi addetti ai
lavori come possibili protagonisti del girone 4. Ma la squadra di coach
Luciano Bronzini e Alejandro Villalon ha battagliato alla grande
imponendosi per 19-13 dopo uno splendido primo tempo chiuso in vantaggio
per 8-0. «Abbiamo creduto nella vittoria più dell'avversario – spiega il
direttore generale del Rugby Città di Frascati, Pierluigi Gentili -. Devo
fare i complimenti a tutti i ragazzi e all'intero staff tecnico per come è
stata condotta la partita. E' chiaro che ci sono stati alcuni momenti di
difficoltà anche perchè eravamo alla prima di campionato, ma la squadra ha
risposto benissimo. Ora, però, bisogna mantenere ben saldi i piedi per
terra e cercare di lavorare sodo come fatto finora». Il direttore generale
tiene a sottolineare un aspetto molto importante della giornata di festa
che si è celebrata domenica allo “Stadio del Rugby” di Cocciano. «In
tribuna erano presenti tantissime persone e quello che mi ha fatto piacere
è stata la rappresentanza di ogni componente della nostra società: ho visto
i nostri “Old”, le ragazze del settore femminile e diversi giocatori delle
giovanili. Significa che il forte intento unitario che la società ha voluto
imprimere da qualche tempo sta raccogliendo i propri frutti». Gentile
rimarca inoltre un altro forte aspetto di appartenenza. «I ragazzi della
prima squadra, per la prima volta, hanno pagato la quota di iscrizione e
questo ne fa di loro una sorta di soci del Rugby Città di Frascati. E' il
segno forte della loro volontà di rappresentare al meglio la palla ovale
tuscolana». Per i ragazzi di Bronzini il prossimo match sarà domenica sul
campo della Partenope. I campani si sono imposti a Viterbo nella prima
giornata di campionato, dunque sarà un ulteriore esame per la crescita del
giovane gruppo frascatano.
