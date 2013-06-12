Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Colleluori e Musetti: &laquo;Il &ldquo;Lazio Rugbeer&rdquo;? Esperienza da ripetere&raquo;



Sono stati quattro giorni “di fuoco” quelli vissuti da giovedì a domenicascorsi per il Rugby Città di Frascati. La società ha organizzato la primaedizione del “Lazio Rugbeer”, un evento internazionale unico in Italiacapace di racchiudere tutte le categorie del rugby. «E' stata una bellafesta per essere la prima edizione – rimarca il presidente del clubfrascatano Antonio Colleluori -. Possiamo dire di aver fatto le “provegenerali” di un grande evento che porterà il nome della città di Frascatinel mondo associandola anche al rugby oltre che ai prodottienogastronomici». Un concetto ribadito dall'amministratore delegatoEmanuela Musetti. «Anche questa partita è finita: non c’è niente da fare,il nostro grande “terzo tempo” non si è smentito nemmeno stavolta – sorridela dirigente -. Tanto rugby, tanti ragazzi e tante famiglie, la palla ovaleche passa da Frascati a Nairobi ci ha regalato non solo questo splendidogemellaggio, ma come sempre anche momenti di gioia e goliardia. La parolad’ordine per il nostro movimento è come al solito: rugby avanti tutta». Ilriferimento a Nairobi non è causale: la prima edizione del “Lazio Rugbeer”sarà ricordata per la presenza dei Nondies, la più antica squadra dellacapitale keniana che si accinge a festeggiare i 90 anni dalla fondazione, eanche per l'ufficializzazione della nascita della prima scuola di rugby aMalindi (Kenya) gemellata con la società Rugby Città di Frascati. Lakermesse è stata “impreziosita” dalla presenza di un “Museo del Rugby”,dove sono state esposte al pubblico diverse maglie indossate da campionidella palla ovale, oltre che da quella di ospiti di eccezione come ilsindaco tuscolano Stefano Di Tommaso, il giornalista Paolo Cecinelli(telecronista del rugby di La7) e lo scrittore Giacomo Mazzocchi che hapresentato al pubblico il libro “Gli Eroi siamo Noi”. Per la cronaca ivincitori del primo “Lazio Rugbeer” sono stati i Nondies nel quadrangolareSenior di rugby a 7 (in finale contro il Rugby Frascati e dopo aversuperato il girone comprendente anche Arlecchini e Gladiators), il Red &Blu nel torneo a 9 femminile, i Gladiators nel torneo a 13 della categoriaUnder 16, mentre negli Old è finita 10-10 la sfida tra Frascati e Namau.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati