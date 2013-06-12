Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Colleluori e Musetti: &laquo;Il &ldquo;Lazio Rugbeer&rdquo;? Esperienza da ripetere&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd. Colleluori e Musetti: «Il “Lazio Rugbeer”? Esperienza da ripetere»
di Redazione
12/06/2013
Sono stati quattro giorni “di fuoco” quelli vissuti da giovedì a domenica
scorsi per il Rugby Città di Frascati. La società ha organizzato la prima
edizione del “Lazio Rugbeer”, un evento internazionale unico in Italia
capace di racchiudere tutte le categorie del rugby. «E' stata una bella
festa per essere la prima edizione – rimarca il presidente del club
frascatano Antonio Colleluori -. Possiamo dire di aver fatto le “prove
generali” di un grande evento che porterà il nome della città di Frascati
nel mondo associandola anche al rugby oltre che ai prodotti
enogastronomici». Un concetto ribadito dall'amministratore delegato
Emanuela Musetti. «Anche questa partita è finita: non c’è niente da fare,
il nostro grande “terzo tempo” non si è smentito nemmeno stavolta – sorride
la dirigente -. Tanto rugby, tanti ragazzi e tante famiglie, la palla ovale
che passa da Frascati a Nairobi ci ha regalato non solo questo splendido
gemellaggio, ma come sempre anche momenti di gioia e goliardia. La parola
d’ordine per il nostro movimento è come al solito: rugby avanti tutta». Il
riferimento a Nairobi non è causale: la prima edizione del “Lazio Rugbeer”
sarà ricordata per la presenza dei Nondies, la più antica squadra della
capitale keniana che si accinge a festeggiare i 90 anni dalla fondazione, e
anche per l'ufficializzazione della nascita della prima scuola di rugby a
Malindi (Kenya) gemellata con la società Rugby Città di Frascati. La
kermesse è stata “impreziosita” dalla presenza di un “Museo del Rugby”,
dove sono state esposte al pubblico diverse maglie indossate da campioni
della palla ovale, oltre che da quella di ospiti di eccezione come il
sindaco tuscolano Stefano Di Tommaso, il giornalista Paolo Cecinelli
(telecronista del rugby di La7) e lo scrittore Giacomo Mazzocchi che ha
presentato al pubblico il libro “Gli Eroi siamo Noi”. Per la cronaca i
vincitori del primo “Lazio Rugbeer” sono stati i Nondies nel quadrangolare
Senior di rugby a 7 (in finale contro il Rugby Frascati e dopo aver
superato il girone comprendente anche Arlecchini e Gladiators), il Red &
Blu nel torneo a 9 femminile, i Gladiators nel torneo a 13 della categoria
Under 16, mentre negli Old è finita 10-10 la sfida tra Frascati e Namau.
Redazione