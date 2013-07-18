Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Daniele Di Giulio tra gli &ldquo;emergenti di interesse nazionale&rdquo;



Un'altra grande gratificazione per il Rugby Città di Frascati e per il suovivaio. Pochi giorni fa, infatti, la Federazione Italiana Rugby hacomunicato i nomi di ventiquattro atleti che, «conclusa al termine dellastagione sportiva 2012/13 la frequentazione presso l’Accademia Nazionale“Ivan Francescato” di Tirrenia, hanno aderito (assieme alle proprie societàdi appartenenza) al regime dei giocatori emergenti di interesse nazionaleper le stagioni 2013/2014 e 2014/2015». Tra questi ragazzi c'è Daniele DiGiulio, frascatano doc che lo scorso 30 aprile ha compiuto 19 anni, ilquale ha vissuto l'esperienza dell'Accademia col suo fratello gemelloGabriele. «Per me ovviamente è un onore poter aderire a un regime di taleimportanza – dice Daniele -. Essere in quel gruppo di atleti vuol direpoter partecipare per le prossime due stagioni sportive al programmaformativo federale. Questo significa che la federazione controllerà la miacrescita rugbystica per potermi eventualmente inserire nella “Nazionaleemergenti”». Praticamente la prima “fonte” di ricambio della Nazionalemaggiore che sta aumentando sempre più il livello di competitività nel SeiNazioni e in generale nel confronto con le altre nazionali. Ma le grandinovità per Di Giulio non finiscono qui. «Il prossimo anno giocherò con laLazio nel campionato di “Eccellenza” e quindi sarà una stagione moltoimportante per me». Anche nelle parole dell'amministratore delegato delRugby Città di Frascati, Emanuela Musetti, c'è grande soddisfazione per ilpercorso che Di Giulio ha avviato. «Quello del regime degli emergenti diinteresse nazionale fa parte di un nuovo progetto federale – spiega laMusetti -. Daniele è stato selezionato e la Federazione ci ha chiesto secome società volessimo dare il consenso all’adesione del ragazzo:ovviamente non c’era alcun motivo di negarglielo. Credo che per Daniele,che avrà la grande soddisfazione di giocare in serie A, sia stata decisivala continuità tra le convocazioni per il “Seven” dove si è distinto per leproprie prestazioni in una disciplina che, tra l'altro, sarà olimpionica.Il gemello Gabriele, invece – conclude la Musetti – farà ancora un anno inAccademia, ma stavolta a Parma».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati