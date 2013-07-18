Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Daniele Di Giulio tra gli &ldquo;emergenti di interesse nazionale&rdquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, Daniele Di Giulio tra gli “emergenti di interesse nazionale”
di Redazione
18/07/2013
Un'altra grande gratificazione per il Rugby Città di Frascati e per il suo
vivaio. Pochi giorni fa, infatti, la Federazione Italiana Rugby ha
comunicato i nomi di ventiquattro atleti che, «conclusa al termine della
stagione sportiva 2012/13 la frequentazione presso l’Accademia Nazionale
“Ivan Francescato” di Tirrenia, hanno aderito (assieme alle proprie società
di appartenenza) al regime dei giocatori emergenti di interesse nazionale
per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015». Tra questi ragazzi c'è Daniele Di
Giulio, frascatano doc che lo scorso 30 aprile ha compiuto 19 anni, il
quale ha vissuto l'esperienza dell'Accademia col suo fratello gemello
Gabriele. «Per me ovviamente è un onore poter aderire a un regime di tale
importanza – dice Daniele -. Essere in quel gruppo di atleti vuol dire
poter partecipare per le prossime due stagioni sportive al programma
formativo federale. Questo significa che la federazione controllerà la mia
crescita rugbystica per potermi eventualmente inserire nella “Nazionale
emergenti”». Praticamente la prima “fonte” di ricambio della Nazionale
maggiore che sta aumentando sempre più il livello di competitività nel Sei
Nazioni e in generale nel confronto con le altre nazionali. Ma le grandi
novità per Di Giulio non finiscono qui. «Il prossimo anno giocherò con la
Lazio nel campionato di “Eccellenza” e quindi sarà una stagione molto
importante per me». Anche nelle parole dell'amministratore delegato del
Rugby Città di Frascati, Emanuela Musetti, c'è grande soddisfazione per il
percorso che Di Giulio ha avviato. «Quello del regime degli emergenti di
interesse nazionale fa parte di un nuovo progetto federale – spiega la
Musetti -. Daniele è stato selezionato e la Federazione ci ha chiesto se
come società volessimo dare il consenso all’adesione del ragazzo:
ovviamente non c’era alcun motivo di negarglielo. Credo che per Daniele,
che avrà la grande soddisfazione di giocare in serie A, sia stata decisiva
la continuità tra le convocazioni per il “Seven” dove si è distinto per le
proprie prestazioni in una disciplina che, tra l'altro, sarà olimpionica.
Il gemello Gabriele, invece – conclude la Musetti – farà ancora un anno in
Accademia, ma stavolta a Parma».
