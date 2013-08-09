Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, definito l'organigramma tecnico. Bronzini resta alla guida della serie B

Rugby Città di Frascati Ssd, definito l'organigramma tecnico. Bronzini resta alla guida della serie B
di Redazione
09/08/2013
Il nuovo Rugby Città di Frascati è ormai definito. La società frascatana ha
ufficializzato il nuovo organigramma tecnico della stagione 2013-14 che
ricalca, a grandi linee, quello dello scorso anno quando il club, a detta
dello stesso presidente Colleluori, ha ottenuto ottimi risultati sportivi.
Il primo XV, che militerà di nuovo nel campionato di serie B, sarà guidato
ancora da coach Luciano Bronzini affiancato dai “secondi allenatori”
Alejandro Villalon, Luciano Mazzi e Luca Corona. L'allenatore degli avanti
sarà Alessandro Coricarlitto e il preparatore atletico Giuseppe Diana.
Importanti anche le conferme per l'Under 18 che dovrà cercare di
ripercorrere il sontuoso cammino della “vecchia” Under 20, capace di
arrivare ad un passo dalla finale scudetto. Al timone ci sarà la coppia
formata da Villalon e Mazzi, il secondo allenatore sarà Giorgio Farina e
come nel caso del primo XV completeranno lo staff Venturini e Diana. Il
settore agonistico comprende anche l'Under 16 la cui guida è stata
nuovamente affidata ad Angelo Maugeri con Simone Molinari allenatore in
seconda. Il settore di base della società frascatana sarà ricchissimo anche
per la prossima stagione: l'Under 14 conterà su due gruppi allenati da
Giorgio Farina e Mattia Panattoni, le due Under 12 verranno affidate
rispettivamente a Davide Martini e Lorenzo Tidei e infine l'Under 10 sarà
guidata da Roberto Piangerelli, l'Under 8 da Paolo Gentili e l'Under 6 da
Maratea.
Un ritorno al recente passato si avrà a livello di abbigliamento con
l'Errea che tornerà a griffare le maglie del Rugby Città di Frascati,
mentre da lunedì inizieranno i lavori di rifacimento del manto di gioco
dello “Stadio del Rugby” di Cocciano (oltre ad altri interventi di
restyling). Per questo motivo la serie B e l'Under 18 inizieranno la loro
preparazione atletica, a partire da lunedì 19 agosto, presso il campo di
Spinoretico. Una settimana più tardi sarà la volta di Under 16 ed Under 14,
poi dal 5 settembre ci sarà il via per il settore di base.
Redazione