Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, definito l'organigramma tecnico. Bronzini resta alla guida della serie B

Il nuovo Rugby Città di Frascati è ormai definito. La società frascatana haufficializzato il nuovo organigramma tecnico della stagione 2013-14 chericalca, a grandi linee, quello dello scorso anno quando il club, a dettadello stesso presidente Colleluori, ha ottenuto ottimi risultati sportivi.Il primo XV, che militerà di nuovo nel campionato di serie B, sarà guidatoancora da coach Luciano Bronzini affiancato dai “secondi allenatori”Alejandro Villalon, Luciano Mazzi e Luca Corona. L'allenatore degli avantisarà Alessandro Coricarlitto e il preparatore atletico Giuseppe Diana.Importanti anche le conferme per l'Under 18 che dovrà cercare diripercorrere il sontuoso cammino della “vecchia” Under 20, capace diarrivare ad un passo dalla finale scudetto. Al timone ci sarà la coppiaformata da Villalon e Mazzi, il secondo allenatore sarà Giorgio Farina ecome nel caso del primo XV completeranno lo staff Venturini e Diana. Ilsettore agonistico comprende anche l'Under 16 la cui guida è statanuovamente affidata ad Angelo Maugeri con Simone Molinari allenatore inseconda. Il settore di base della società frascatana sarà ricchissimo ancheper la prossima stagione: l'Under 14 conterà su due gruppi allenati daGiorgio Farina e Mattia Panattoni, le due Under 12 verranno affidaterispettivamente a Davide Martini e Lorenzo Tidei e infine l'Under 10 saràguidata da Roberto Piangerelli, l'Under 8 da Paolo Gentili e l'Under 6 daMaratea.Un ritorno al recente passato si avrà a livello di abbigliamento conl'Errea che tornerà a griffare le maglie del Rugby Città di Frascati,mentre da lunedì inizieranno i lavori di rifacimento del manto di giocodello “Stadio del Rugby” di Cocciano (oltre ad altri interventi direstyling). Per questo motivo la serie B e l'Under 18 inizieranno la loropreparazione atletica, a partire da lunedì 19 agosto, presso il campo diSpinoretico. Una settimana più tardi sarà la volta di Under 16 ed Under 14,poi dal 5 settembre ci sarà il via per il settore di base.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati