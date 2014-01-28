Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Di Giulio e Giammarioli nell'Italia Under 20 che giocher&agrave; il Sei Nazioni

Rugby Città di Frascati Ssd, Di Giulio e Giammarioli nell'Italia Under 20 che giocherà il Sei Nazioni
Il settore giovanile del Rugby Città di Frascati continua a far sorridere.
Da domenica, infatti, due giovani atleti nati e cresciuti rugbysticamente
nel club tuscolano si sono ritrovati presso il Centro di Preparazione
Olimpica di Tirrenia (frazione del comune di Pisa) per preparare assieme al
gruppo della Nazionale italiana Under 20 il "Sei Nazioni" di categoria. Si
tratta di Gabriele Di Giulio e Renato Giammarioli che da tempo fanno parte
dell'Accademia Fir "Ivan Francescato". Il commissario tecnico dell'Italia
Under 20, Alessandro Troncon, ha deciso di inserirli nel gruppo di 24
atleti che preparerà la doppia sfida al Galles (venerdì 31 gennaio a Colwyn
Bay) e alla Francia (sabato 8 febbraio ad Agen). Entrambi gli incontri
verranno trasmessi da Rai Sport. L'ennesima soddisfazione per il club del
presidente Antonio Colleluori, la conferma che la strada iniziata tempo fa
sui giovani e sulla loro crescita è certamente quella giusta.
In questo senso, un'altra notizia positiva è arrivata dal comitato laziale:
altri cinque tesserati del Rugby Città di Frascati sono stati convocati
nella rappresentativa regionale Under 14 per partecipare domenica scorsa al
"Festival" di categoria a Benevento e San Martino Sannita a cui erano
presenti pure le selezioni di Campania ed Abruzzo. Un'altra soddisfazione
che testimonia anche l'ottimo lavoro di coach Giorgio Farina sul gruppo
Under 14 che tornerà in campo per il campionato sabato contro il Cus Roma.
Nel week-end, infine, torna a fare sul serio anche la serie B dopo la lunga
sosta iniziata prima delle feste di Natale. La squadra di coach Luciano
Bronzini riparte dal secondo posto in classifica, a soli tre punti dal Cus
Roma capolista. La prima sfida del 2014 sarà durissima: i giallorossi,
infatti, faranno visita al Messina terzo della classe con sei lunghezze di
ritardo dai frascatani.
