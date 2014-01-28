Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Di Giulio e Giammarioli nell'Italia Under 20 che giocher&agrave; il Sei Nazioni

Il settore giovanile del Rugby Città di Frascati continua a far sorridere.Da domenica, infatti, due giovani atleti nati e cresciuti rugbysticamentenel club tuscolano si sono ritrovati presso il Centro di PreparazioneOlimpica di Tirrenia (frazione del comune di Pisa) per preparare assieme algruppo della Nazionale italiana Under 20 il "Sei Nazioni" di categoria. Sitratta di Gabriele Di Giulio e Renato Giammarioli che da tempo fanno partedell'Accademia Fir "Ivan Francescato". Il commissario tecnico dell'ItaliaUnder 20, Alessandro Troncon, ha deciso di inserirli nel gruppo di 24atleti che preparerà la doppia sfida al Galles (venerdì 31 gennaio a ColwynBay) e alla Francia (sabato 8 febbraio ad Agen). Entrambi gli incontriverranno trasmessi da Rai Sport. L'ennesima soddisfazione per il club delpresidente Antonio Colleluori, la conferma che la strada iniziata tempo fasui giovani e sulla loro crescita è certamente quella giusta.In questo senso, un'altra notizia positiva è arrivata dal comitato laziale:altri cinque tesserati del Rugby Città di Frascati sono stati convocatinella rappresentativa regionale Under 14 per partecipare domenica scorsa al"Festival" di categoria a Benevento e San Martino Sannita a cui eranopresenti pure le selezioni di Campania ed Abruzzo. Un'altra soddisfazioneche testimonia anche l'ottimo lavoro di coach Giorgio Farina sul gruppoUnder 14 che tornerà in campo per il campionato sabato contro il Cus Roma.Nel week-end, infine, torna a fare sul serio anche la serie B dopo la lungasosta iniziata prima delle feste di Natale. La squadra di coach LucianoBronzini riparte dal secondo posto in classifica, a soli tre punti dal CusRoma capolista. La prima sfida del 2014 sarà durissima: i giallorossi,infatti, faranno visita al Messina terzo della classe con sei lunghezze diritardo dai frascatani.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di FrascatiInformazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostroindirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostrecomunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel casoavessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostroindirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.