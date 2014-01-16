Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, domenica doppio appuntamento casalingo &ldquo;in rosa&rdquo; per Under 16 e Senior

Una grande festa del rugby femminile. Domenica a partire dalle ore 13 siterrà un importante appuntamento con la palla ovale in rosa: allo Stadiodel rugby di Cocciano andrà in scena una tappa della Coppa Italia Senior edel campionato interregionale Under 16. Tra le protagoniste annunciate,ovviamente, le padrone di casa del Rugby Città di Frascati. «Mi aspetto divincere in entrambe le categorie – dice senza giri di parole ilresponsabile del settore femminile frascatano Alessandro Molinari – e miaspetto anche un diverso atteggiamento delle ragazze rispetto agli ultimigiorni di allenamenti e test amichevoli». Nella categoria Senior annunciatala presenza di squadre come Sambuceto, Avezzano, Teramo, Fabraternum e AllReds, mentre tra le più piccole ci saranno Lanuvio, Tivoli, Sambuceto e OldAquila. «Nell’ambito della stessa giornata è previsto anche un torneo Under14 aperto a tutte le società del Lazio a cui parteciperanno sicuramenteTivoli e Lanuvio» aggiunge Molinari. Le ragazze tuscolane, domenica scorsa,hanno fatto un test amichevole ospitando il Torre del Greco. «Quellacampana è una società amica – rimarca Molinari – tanto che prestocontraccambieremo la visita. Al di là del test sportivo che non avevagrande significato tecnico, la gara è servita proprio per rimarcare il buonrapporto che c’è tra le due società, come ha confermato il piacevole “terzotempo” che c’è stato dopo l’amichevole». Nella mattinata di domenicascorsa, inoltre, ben sette tesserate del Rugby Città di Frascati hannopartecipato ad un allenamento delle selezioni regionali Under 20 e Under 16presso il campo del Cus Roma: all’evento sono state convocate BenedettaMancini, Micaela Comazzi e Arianna Corbucci nella selezione maggiore,mentre in quella Under 16 sono state chiamate le due sorelle Capomaggi,Beatrice e Camilla, oltre a Michela Trinca e Laura De Angelis.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di FrascatiInformazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostroindirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostrecomunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel casoavessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostroindirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.