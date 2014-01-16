Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, domenica doppio appuntamento casalingo &ldquo;in rosa&rdquo; per Under 16 e Senior

Rugby Città di Frascati Ssd, domenica doppio appuntamento casalingo “in rosa” per Under 16 e Senior
Una grande festa del rugby femminile. Domenica a partire dalle ore 13 si
terrà un importante appuntamento con la palla ovale in rosa: allo Stadio
del rugby di Cocciano andrà in scena una tappa della Coppa Italia Senior e
del campionato interregionale Under 16. Tra le protagoniste annunciate,
ovviamente, le padrone di casa del Rugby Città di Frascati. «Mi aspetto di
vincere in entrambe le categorie – dice senza giri di parole il
responsabile del settore femminile frascatano Alessandro Molinari – e mi
aspetto anche un diverso atteggiamento delle ragazze rispetto agli ultimi
giorni di allenamenti e test amichevoli». Nella categoria Senior annunciata
la presenza di squadre come Sambuceto, Avezzano, Teramo, Fabraternum e All
Reds, mentre tra le più piccole ci saranno Lanuvio, Tivoli, Sambuceto e Old
Aquila. «Nell’ambito della stessa giornata è previsto anche un torneo Under
14 aperto a tutte le società del Lazio a cui parteciperanno sicuramente
Tivoli e Lanuvio» aggiunge Molinari. Le ragazze tuscolane, domenica scorsa,
hanno fatto un test amichevole ospitando il Torre del Greco. «Quella
campana è una società amica – rimarca Molinari – tanto che presto
contraccambieremo la visita. Al di là del test sportivo che non aveva
grande significato tecnico, la gara è servita proprio per rimarcare il buon
rapporto che c’è tra le due società, come ha confermato il piacevole “terzo
tempo” che c’è stato dopo l’amichevole». Nella mattinata di domenica
scorsa, inoltre, ben sette tesserate del Rugby Città di Frascati hanno
partecipato ad un allenamento delle selezioni regionali Under 20 e Under 16
presso il campo del Cus Roma: all’evento sono state convocate Benedetta
Mancini, Micaela Comazzi e Arianna Corbucci nella selezione maggiore,
mentre in quella Under 16 sono state chiamate le due sorelle Capomaggi,
Beatrice e Camilla, oltre a Michela Trinca e Laura De Angelis.
