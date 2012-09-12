Rugby CittÃ di Frascati Ssd, domenica la serie B in amichevole contro la Capitolina
di Redazione
12/09/2012
Dopo tanti giorni di allenamento, ecco le prime partite. Le selezioni maggiori del Rugby Città di Frascati iniziano i test amichevoli in vista dei rispettivi campionati. Domenica prossima, per esempio, sarà il turno dell'esordio ufficioso stagionale della serie B di coach Michele Cuttitta che giocherà sul campo della Capitolina, mentre l'Under 14 (sempre allenata da Farina) disputerà un torneo ad Avezzano. Hanno già “bagnato” l'esordio, invece l'Under 20 di coach Alejandro Villalon e l'Under 16 del tecnico Angelo Maugeri. «Per i più grandi – spiega il direttore sportivo del Rugby Città di Frascati, Bruno Formicola – la sfida col Latina è stata un'occasione utile per vedere i nuovi inseriti e testare fisicamente il gruppo reduce dal raduno di Pantano Borghese. Ma il vero test lo vedremo domenica prossima contro la Capitolina al Campo dell'Unione. Per quanto riguarda l'Under 16 il match con la Capitolina, contro una squadra attrezzata per primeggiare in Italia, è stato dai due volti. Nella prima parte la squadra ha messo in mostra un'ottima attitudine al gioco, mentre nella seconda è stata troppo condizionata da uno stato fisico dei ragazzi ancora precario». Le due squadre di Villalon e Maugeri torneranno in campo già nel prossimo week-end per affrontare rispettivamente la Capitolina e il Colleferro. Intanto è arrivata una nuova convocazione per i due “gemelli d'oro” del Rugby Città di Frascati, Gabriele e Daniele Di Giulio. I due atleti classe 1994 sono stati infatti inseriti nell'elenco di giocatori che faranno parte dell'Accademia Federale Nazionale Under 19 per la stagione che è appena iniziata. Lunedì scorso presso il centro Coni a Tirrenia, in Toscana, è stato ufficialmente aperto l'anno accademico. -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Redazione