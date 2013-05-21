Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, domenica le Seniores e l'Under 16 femminile alle finali nazionali

Rugby Città di Frascati Ssd, domenica le Seniores e l'Under 16 femminile alle finali nazionali
di Redazione
21/05/2013
C'è grande attesa nel settore femminile del Rugby Città di Frascati per
l'evento di domenica prossima. Un gruppo di circa cinquanta persone partirà
alla volta di Parma dove la categoria Seniores e l'Under 16 si giocheranno
i rispettivi titoli nazionali di Coppa Italia e Trofeo Interregionale. «Le
ragazze sono molto cariche – dice il “factotum” del comparto femminile,
Alessandro Molinari – e si presentano all'appuntamento con buone
possibilità di farcela. Le ragazze della 16, tra l'altro, hanno conquistato
nello scorso week-end il titolo del campionato delle scuole del centro-sud
Italia con il “Buonarroti” di Frascati, composto interamente da nostre
atlete». Lo scorso anno la Seniores non partecipò alle finali della Coppa
Italia, mentre l'Under 16 disputò “solo” la finale del terzo e quarto posto
del Trofeo Interregionale. Nell'edizione di domenica prossima ci saranno
solamente altre due squadre laziali: il Cus Roma nella categoria maggiore e
il Sambuceto in quella giovanile. «Sarà una grande esperienza e soprattutto
una grande festa del rugby femminile – spiega Molinari che sarà affiancato
da Marco Giacci e Simona Giorgi nella trasferta parmense -, noi speriamo di
poter arrivare fino in fondo».
UNDER 20 – Ottime notizie anche dall'Under 20 di coach Alejandro Villalon
che ha vinto la sua seconda gara consecutiva nel quadrangolare play off che
porta alla finale scudetto di categoria. La squadra giallorossa ha piegato
in casa per 13-5 il Colorno portandosi a quota 9 punti in classifica, alle
spalle del Parma capolista (14 punti) e della Capitolina (10 lunghezze)
prossima avversaria nel quinto turno di domenica.
L'EVENTO – La società Rugby Città di Frascati è concentrata nella
preparazione al dettaglio del primo “Lazio Rugbeer” che si terrà dal 6 al 9
giugno presso lo “Stadio del Rugby” di Cocciano. Il programma prevede una
serie di manifestazioni che coinvolgeranno tutto il club, dal settore
femminile, alla Under 16 maschile, alla prima squadra (che grazie al coach
Bronzini selezionerà una squadra di seven) e al settore “Old”. L'evento non
si esaurirà soltanto nell'aspetto sportivo, ma avrà un programma serale di
eventi e spettacoli che dalle 20, orario di chiusura orientativo delle
attività sportive, allieterà sino a tarda notte il pubblico presente
(stimate circa duemila persone al giorno). Nella mattina di sabato 8
giugno, infine, si terrà la festa delle scuole e soprattutto la domenica ci
sarà la festa di fine anno della stagione sportiva con gara culinaria tra
le varie “under”.
