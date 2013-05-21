Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, domenica le Seniores e l'Under 16 femminile alle finali nazionali



C'è grande attesa nel settore femminile del Rugby Città di Frascati perl'evento di domenica prossima. Un gruppo di circa cinquanta persone partiràalla volta di Parma dove la categoria Seniores e l'Under 16 si giocherannoi rispettivi titoli nazionali di Coppa Italia e Trofeo Interregionale. «Leragazze sono molto cariche – dice il “factotum” del comparto femminile,Alessandro Molinari – e si presentano all'appuntamento con buonepossibilità di farcela. Le ragazze della 16, tra l'altro, hanno conquistatonello scorso week-end il titolo del campionato delle scuole del centro-sudItalia con il “Buonarroti” di Frascati, composto interamente da nostreatlete». Lo scorso anno la Seniores non partecipò alle finali della CoppaItalia, mentre l'Under 16 disputò “solo” la finale del terzo e quarto postodel Trofeo Interregionale. Nell'edizione di domenica prossima ci sarannosolamente altre due squadre laziali: il Cus Roma nella categoria maggiore eil Sambuceto in quella giovanile. «Sarà una grande esperienza e soprattuttouna grande festa del rugby femminile – spiega Molinari che sarà affiancatoda Marco Giacci e Simona Giorgi nella trasferta parmense -, noi speriamo dipoter arrivare fino in fondo».UNDER 20 – Ottime notizie anche dall'Under 20 di coach Alejandro Villalonche ha vinto la sua seconda gara consecutiva nel quadrangolare play off cheporta alla finale scudetto di categoria. La squadra giallorossa ha piegatoin casa per 13-5 il Colorno portandosi a quota 9 punti in classifica, allespalle del Parma capolista (14 punti) e della Capitolina (10 lunghezze)prossima avversaria nel quinto turno di domenica.L'EVENTO – La società Rugby Città di Frascati è concentrata nellapreparazione al dettaglio del primo “Lazio Rugbeer” che si terrà dal 6 al 9giugno presso lo “Stadio del Rugby” di Cocciano. Il programma prevede unaserie di manifestazioni che coinvolgeranno tutto il club, dal settorefemminile, alla Under 16 maschile, alla prima squadra (che grazie al coachBronzini selezionerà una squadra di seven) e al settore “Old”. L'evento nonsi esaurirà soltanto nell'aspetto sportivo, ma avrà un programma serale dieventi e spettacoli che dalle 20, orario di chiusura orientativo delleattività sportive, allieterà sino a tarda notte il pubblico presente(stimate circa duemila persone al giorno). Nella mattina di sabato 8giugno, infine, si terrà la festa delle scuole e soprattutto la domenica cisarà la festa di fine anno della stagione sportiva con gara culinaria trale varie “under”.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati