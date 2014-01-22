Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, doppia vittoria delle selezioni femminili nel concentramento casalingo

Doppio sorriso… in rosa. Il Rugby Città di Frascati festeggial’affermazione della squadra Senior e di quella Under 16 femminile nelconcentramento andato in scena allo Stadio del rugby di Cocciano domenicascorsa. «Nella categoria maggiore – racconta Alessandro Molinari, cheassieme a Simona Giorgi è responsabile del movimento – le nostre ragazzehanno battuto per 4-1 il Sambuceto e per 11-0 l’Avezzano, mentre nell’Under16 abbiamo ottenuto vittorie contro Tivoli (10-0), Sambuceto (4-0), OldL’Aquila (3-1), Lanuvio (4-1)». Molinari aveva notato qualche atteggiamentonon proprio ideale da parte del gruppo nei giorni che precedevano l’evento.«Alle donne – accenna un sorriso – serve sempre uno stimolo forte e infattila risposta c’è stata. Domenica scorsa sono scese in campo con lo spiritogiusto, vincendo con merito in entrambi le categorie». In classificagenerale l’Under 16 comanda con otto punti di vantaggio sul Lanuvio primoinseguitore, mentre tra le Senior le frascatane sono immediatamente dietroal Cus Roma capoclasse (con due lunghezze di vantaggio). Domenica sireplica (a Sambuceto per l’Under 16, con sede da definire in queste ore perle Senior) anche se la formazione più giovane del Rugby Città di Frascatifemminile non potrà contare su Michela Trinca. «Ha rimediato una bruttadistorsione alla caviglia – sottolinea Molinari – e quindi ne avrà peralmeno due settimane. Probabilmente è stata l’unica nota stonata di unabella domenica di rugby in rosa».Nel settore maschile, in attesa del ritorno in campo della serie B ilprossimo 2 febbraio a Messina, ad essere protagoniste sono state le duesquadre giovanili maggiori: l’Under 18 di coach Luciano Mazzi ha battuto27-12 le Fiamme Oro al termine di una gara gagliarda, mentre l’Under 16 dicoach Angelo Maugeri ha travolto il Tivoli per 69-0.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di FrascatiInformazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostroindirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostrecomunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel casoavessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostroindirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.