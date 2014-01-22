Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, doppia vittoria delle selezioni femminili nel concentramento casalingo

Rugby Città di Frascati Ssd, doppia vittoria delle selezioni femminili nel concentramento casalingo
22/01/2014
Doppio sorriso… in rosa. Il Rugby Città di Frascati festeggia
l’affermazione della squadra Senior e di quella Under 16 femminile nel
concentramento andato in scena allo Stadio del rugby di Cocciano domenica
scorsa. «Nella categoria maggiore – racconta Alessandro Molinari, che
assieme a Simona Giorgi è responsabile del movimento – le nostre ragazze
hanno battuto per 4-1 il Sambuceto e per 11-0 l’Avezzano, mentre nell’Under
16 abbiamo ottenuto vittorie contro Tivoli (10-0), Sambuceto (4-0), Old
L’Aquila (3-1), Lanuvio (4-1)». Molinari aveva notato qualche atteggiamento
non proprio ideale da parte del gruppo nei giorni che precedevano l’evento.
«Alle donne – accenna un sorriso – serve sempre uno stimolo forte e infatti
la risposta c’è stata. Domenica scorsa sono scese in campo con lo spirito
giusto, vincendo con merito in entrambi le categorie». In classifica
generale l’Under 16 comanda con otto punti di vantaggio sul Lanuvio primo
inseguitore, mentre tra le Senior le frascatane sono immediatamente dietro
al Cus Roma capoclasse (con due lunghezze di vantaggio). Domenica si
replica (a Sambuceto per l’Under 16, con sede da definire in queste ore per
le Senior) anche se la formazione più giovane del Rugby Città di Frascati
femminile non potrà contare su Michela Trinca. «Ha rimediato una brutta
distorsione alla caviglia – sottolinea Molinari – e quindi ne avrà per
almeno due settimane. Probabilmente è stata l’unica nota stonata di una
bella domenica di rugby in rosa».
Nel settore maschile, in attesa del ritorno in campo della serie B il
prossimo 2 febbraio a Messina, ad essere protagoniste sono state le due
squadre giovanili maggiori: l’Under 18 di coach Luciano Mazzi ha battuto
27-12 le Fiamme Oro al termine di una gara gagliarda, mentre l’Under 16 di
coach Angelo Maugeri ha travolto il Tivoli per 69-0.
Redazione