Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Giammarioli convocato nell'Italia Under 18! Festa per il concentramento di Coppa I talia femminile

Rugby Città di Frascati Ssd, Giammarioli convocato nell'Italia Under 18! Festa per il concentramento di Coppa I talia femminile
di Redazione
28/11/2012
Un altro giovane frascatano in azzurro. In settimana la Federugby ha reso note le convocazioni del commissario tecnico dell'Italia Under 18, Fabio Roselli, per l'amichevole che si terrà sabato 8 dicembre a Livorno contro i paricategoria della Francia, anticipata dal raduno che inizierà martedì 4 dicembre a Tirrenia. Tra i 26 nomi degli azzurrini c'è anche quello di Renato Giammarioli. Classe 1995, Giammarioli ė stato formato integralmente dal rugby Frascati. Già atleta selezionato per l'accademia nazionale di Roma nella scorsa stagione, gioca ormai stabilmente con il numero 8 nella Under 20 del Rugby Città di Frascati. Per lui si tratta della prima convocazione con la nazionale Under 18. FEMMINILE – Il rugby in rosa è stato al centro della scorsa domenica del Rugby Città di Frascati. Allo stadio di Cocciano, infatti, si è svolta la terza giornata di Coppa Italia seniores e Under 16. Ben dieci le squadre scese in campo per un totale di circa 120 atlete. Nella categoria maggiore le giallorosse di coach Pizzino hanno vinto 8-0 col Teramo, 5-1 col Sambuceto (con tre mete di Mikaela Comazzi e una della rientrante Anna Tanfani, dopo un anno “sabbatico” per la maternità) e poi nel terzo e decisivo match hanno ceduto 3-1 (proprio nella parte finale) al Cus Roma che si è aggiudicato il concentramento. Il concentramento dell'Under 16 ha visto la presenza di due squadre provenienti da Salerno e una da Pescara, ma per le giallorosse di coach Molinari è stata una giornata in discesa. Le frascatane piegano 40-0 il Salerno B, poi addirittura 45-0 il Pescara, mentre nell'altro “gironcino” il Sambuceto ha la meglio su Salerno A e Lanuvio. Nell'atto finale il Rugby Città di Frascati si impone con un netto 20-0 mettendo a segno quattro mete molto belle. La giornata si è conclusa col classico (e affollatissimo) “terzo tempo” nella club house dell'impianto della società giallorossa. L'APPUNTAMENTO – Domani (giovedì), presso il ristorante di Villa Mercede “La cucina con vista” (via Tuscolana 20, Frascati), importante appuntamento societario con i “partners team” con una serata-evento dal titolo “Insieme per Vincere”. -- Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati www.rugbycittàdifrascati.it http://www.xn--rugbycittdifrascati-eub.it http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
SORTEGGIO GIRONI RWC "INGHILTERRA 2015" - ACCESSO ALLA DIRETTA TELEVISIVA
Redazione