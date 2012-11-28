Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, Giammarioli convocato nell'Italia Under 18! Festa per il concentramento di Coppa I talia femminile

Redazione Avatar

di Redazione

28/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO


Un altro giovane frascatano in azzurro. In settimana la Federugby ha reso note le convocazioni del commissario tecnico dell'Italia Under 18, Fabio Roselli, per l'amichevole che si terrà sabato 8 dicembre a Livorno contro i paricategoria della Francia, anticipata dal raduno che inizierà martedì 4 dicembre a Tirrenia. Tra i 26 nomi degli azzurrini c'è anche quello di Renato Giammarioli. Classe 1995, Giammarioli ė stato formato integralmente dal rugby Frascati. Già atleta selezionato per l'accademia nazionale di Roma nella scorsa stagione, gioca ormai stabilmente con il numero 8 nella Under 20 del Rugby Città di Frascati. Per lui si tratta della prima convocazione con la nazionale Under 18. FEMMINILE – Il rugby in rosa è stato al centro della scorsa domenica del Rugby Città di Frascati. Allo stadio di Cocciano, infatti, si è svolta la terza giornata di Coppa Italia seniores e Under 16. Ben dieci le squadre scese in campo per un totale di circa 120 atlete. Nella categoria maggiore le giallorosse di coach Pizzino hanno vinto 8-0 col Teramo, 5-1 col Sambuceto (con tre mete di Mikaela Comazzi e una della rientrante Anna Tanfani, dopo un anno “sabbatico” per la maternità) e poi nel terzo e decisivo match hanno ceduto 3-1 (proprio nella parte finale) al Cus Roma che si è aggiudicato il concentramento. Il concentramento dell'Under 16 ha visto la presenza di due squadre provenienti da Salerno e una da Pescara, ma per le giallorosse di coach Molinari è stata una giornata in discesa. Le frascatane piegano 40-0 il Salerno B, poi addirittura 45-0 il Pescara, mentre nell'altro “gironcino” il Sambuceto ha la meglio su Salerno A e Lanuvio. Nell'atto finale il Rugby Città di Frascati si impone con un netto 20-0 mettendo a segno quattro mete molto belle. La giornata si è conclusa col classico (e affollatissimo) “terzo tempo” nella club house dell'impianto della società giallorossa. L'APPUNTAMENTO – Domani (giovedì), presso il ristorante di Villa Mercede “La cucina con vista” (via Tuscolana 20, Frascati), importante appuntamento societario con i “partners team” con una serata-evento dal titolo “Insieme per Vincere”. -- Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati www.rugbycittàdifrascati.it http://www.xn--rugbycittdifrascati-eub.it http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SORTEGGIO GIRONI RWC &quot;INGHILTERRA 2015&quot; - ACCESSO ALLA DIRETTA TELEVISIVA

Articolo Successivo

GAJAN :&quot;RITROVARE AGGRESSIVITA', DISCIPLINA ED ATTEGGIAMENTO MOSTRATO NELLE PRECEDENTI TRASFERTE&quot;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019