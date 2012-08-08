Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, i due Di Giulio volano in Irlanda. Definito l'organigramma del settore giovanile

Rugby Città di Frascati Ssd, i due Di Giulio volano in Irlanda. Definito l'organigramma del settore giovanile
di Redazione
08/08/2012
[gallery] Ora c'è anche il “documento ufficiale”. La Federugby ha inviato al Rugby Città di Frascati la comunicazione della convocazione di Daniele e Gabriele Di Giulio, i gemelli classe 1994 che sono entrati a far parte dell'Accademia Nazionale di Tirrenia, al “Tour Irlanda” che la selezione azzurra Under 19 farà a partire dal 16 agosto (e fino al 31). Il programma prevede il raduno di trenta giocatori a Parma, due giorni dopo la partenza da Milano per Dublino e successivamente tre match contro Munster, Leinster e Connact Accademy. Intanto per cercare di far crescere altri Di Giulio, la società tuscolana ha definito l'organigramma del suo settore giovanile per la stagione che sta per cominciare. L'Under 20, affidata a Alejandro Villalon e al suo assistente Luciano Mazzi, disputerà il campionato elite e inizierà gli allenamenti il prossimo 20 agosto in vista del torneo che comincerà il 14 ottobre. L'Under 16 sarà guidata da Angelo Maugeri e dal suo assistente Mattia Panattoni: anche questo gruppo si ritrova il 20 agosto, ma il 30 settembre dovrà disputare la fase di qualificazione per accedere al campionato elite. Giorgio Farina, invece, sarà il tecnico dell'Under 14 che si ritroverà il 27 agosto: al suo fianco Simone D'Agostino e Francesco Orlando. Nel Settore Propaganda l'Under 12 è stata affidata a Davide Martini, Lorenzo Tidei e Roberto Piangerelli coordinati da Giorgio Farina, la 10 sarà curata da Antonio Catapano, Riccardo Farina e Michele Bronzini, mentre la 8 vedrà il ritorno di Paolo Gentilini nei ranghi dello staff tecnico frascatano (al suo fianco agirà Alessandro Galassetti). Ultima, ma non ultima l'Under 6 che sarà diretta da Alice Pellegrino e che assieme all'Under 8 sarà “supervisionata” da Bruno Bronzini. Simone Molinari e Matteo Orecchini, infine, cureranno la preparazione fisica delle varie selezioni. «Il primo obiettivo è di crescere ancora qualitativamente – è l'auspicio del direttore sportivo Bruno Formicola – e di allargare ulteriormente la base di tesserati. L'altro è quello di ottenere da parte di tutti i nostri ragazzi un miglioramento sportivo a tutto tondo, sia dal punto di vista tecnico che mentale». -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
PROBABILE INTERVENTO CHIRURGICO PER VAN NIEKERK
Articolo Successivo
A TUTTO GAS
Redazione