Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, i &ldquo;vecchi&rdquo; frascatani azzurri premiati al Foro Italico. Giammarioli di nuovo convocato nell'Under 18 italiana

C'era anche un'importante rappresentativa di gloriosi rugbisti frascatanitra i circa 400 ex o attuali giocatori italiani che erano presenti loscorso 3 febbraio, nella sala d'onore del Coni al Foro Italico, inoccasione della cerimonia organizzata dalla Federugby per la consegnacollettiva dei “cap”, cioè del berrettino che nella tradizione anglosassonesimboleggia la presenza in Nazionale. Presenti per l'evento il presidentefederale Alfredo Gavazzi che, affiancato dal presidente onorario GiancarloDondi e dal vice-presidente vicario Nino Saccà, ha consegnato a tutti loroil cap azzurro con il rispettivo numero di matricola. A rappresentare lastoria della palla ovale frascatana c'erano Paolo Paoletti, Giulio Rubini,Franco Bargelli, Giampiero Mazzi, Antonio Spagnoli, Guido Porzio e PaoloPaladini. «E' stata una grande emozione – dice Giampiero Mazzi, uno deipresenti alla cerimonia – anche perché abbiamo potuto ritrovare tantivecchi compagni di squadra. La consegna del cap e l'inno cantato in campoassieme agli azzurri hanno reso indimenticabile quella giornata. E poi c'èstata la ciliegina sulla torta della vittoria della Nazionale sullaFrancia». Mazzi, cinque presenze in Nazionale, è nato rugbysticamente aFrascati dove ha militato fino all'Under 15, poi ha costruito la suacarriera coi colori della Rugby Roma. Attualmente è il vice di Paladini nelPrimo XV del Cus Roma. «Ma l'affetto per i colori frascatani non puòscomparire – sottolinea –, a maggior ragione pensando al fatto che lìgiocano ancora due nipoti e mio fratello Luciano è nello staff tecnicodell'Under 20».LA CONVOCAZIONE - Renato Giammarioli è tornato ad indossare la magliaazzurra. Il numero 8 dell'Under 20 del Rugby Città di Frascati è stato dinuovo inserito nell'elenco dei ventisei convocati stilato da Fabio Roselli,responsabile tecnico dell’Italia Under 18, per il primo test matchufficiale della stagione 2012-2013 contro i pari età irlandesi, inprogramma ad *Ashbourne* (Irlanda) sabato *23 febbraio* alle 14.00 locali.Giammarioli, che compirà 18 anni il prossimo 23 marzo, dovrà presentarsiassieme ai suoi compagni martedì 19 febbraio al raduno di Parma, mentre lapartenza per l'Irlanda è prevista per il giovedì successivo.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati