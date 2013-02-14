Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, i &ldquo;vecchi&rdquo; frascatani azzurri premiati al Foro Italico. Giammarioli di nuovo convocato nell'Under 18 italiana

Rugby Città di Frascati Ssd, i “vecchi” frascatani azzurri premiati al Foro Italico. Giammarioli di nuovo convocato nell'Under 18 italiana
di Redazione
14/02/2013
C'era anche un'importante rappresentativa di gloriosi rugbisti frascatani
tra i circa 400 ex o attuali giocatori italiani che erano presenti lo
scorso 3 febbraio, nella sala d'onore del Coni al Foro Italico, in
occasione della cerimonia organizzata dalla Federugby per la consegna
collettiva dei “cap”, cioè del berrettino che nella tradizione anglosassone
simboleggia la presenza in Nazionale. Presenti per l'evento il presidente
federale Alfredo Gavazzi che, affiancato dal presidente onorario Giancarlo
Dondi e dal vice-presidente vicario Nino Saccà, ha consegnato a tutti loro
il cap azzurro con il rispettivo numero di matricola. A rappresentare la
storia della palla ovale frascatana c'erano Paolo Paoletti, Giulio Rubini,
Franco Bargelli, Giampiero Mazzi, Antonio Spagnoli, Guido Porzio e Paolo
Paladini. «E' stata una grande emozione – dice Giampiero Mazzi, uno dei
presenti alla cerimonia – anche perché abbiamo potuto ritrovare tanti
vecchi compagni di squadra. La consegna del cap e l'inno cantato in campo
assieme agli azzurri hanno reso indimenticabile quella giornata. E poi c'è
stata la ciliegina sulla torta della vittoria della Nazionale sulla
Francia». Mazzi, cinque presenze in Nazionale, è nato rugbysticamente a
Frascati dove ha militato fino all'Under 15, poi ha costruito la sua
carriera coi colori della Rugby Roma. Attualmente è il vice di Paladini nel
Primo XV del Cus Roma. «Ma l'affetto per i colori frascatani non può
scomparire – sottolinea –, a maggior ragione pensando al fatto che lì
giocano ancora due nipoti e mio fratello Luciano è nello staff tecnico
dell'Under 20».
LA CONVOCAZIONE - Renato Giammarioli è tornato ad indossare la maglia
azzurra. Il numero 8 dell'Under 20 del Rugby Città di Frascati è stato di
nuovo inserito nell'elenco dei ventisei convocati stilato da Fabio Roselli,
responsabile tecnico dell’Italia Under 18, per il primo test match
ufficiale della stagione 2012-2013 contro i pari età irlandesi, in
programma ad *Ashbourne* (Irlanda) sabato *23 febbraio* alle 14.00 locali.
Giammarioli, che compirà 18 anni il prossimo 23 marzo, dovrà presentarsi
assieme ai suoi compagni martedì 19 febbraio al raduno di Parma, mentre la
partenza per l'Irlanda è prevista per il giovedì successivo.
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
MANTOVANI LAZIO, I CONVOCATI PER LA GARA CON ROVIGO
Articolo Successivo
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIII GIORNATA
Redazione