Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Il bilancio dell'ad Musetti: &laquo;Un anno di crescita inequivocabile&raquo;

Si sono spente da pochi giorni le luci sul “Lazio Rugbeer” e sulla festa difine anno del settore Propaganda che di fatto hanno segnato la fine dellastagione agonistica 2012-13 per il Rugby Città di Frascati, al primo annodi gestione firmata dal presidente Antonio Colleluori e dall'amministratoredelegato Emanuela Musetti. E' proprio quest'ultima a tracciare un bilanciodell'annata appena conclusa. «La crescita del club è stata inequivocabile enon possiamo che esserne soddisfatti – dice la Musetti -. E se qualcuno hasottolineato che è mancata qualche vittoria soprattutto nel settoregiovanile, è il caso di far notare che il nostro è un lavoro che punta ecrede fermamente nella formazione dei nostri ragazzi al di là del risultatosportivo. E' anche per questo motivo che abbiamo l'onore di essere statipresi in considerazione dalla Federazione per una eventualità davveroimportantissima: dare vita nel nostro impianto ad un secondo centro diformazione federale regionale. La sola ipotesi di un discorso simile –rimarca la Musetti - è testimonianza del riconoscimento del lavoro chesvolgiamo da anni sui giovani. Un'idea di fare rugby in cui abbiamo semprecreduto e sulla quale, a livello tecnico, ha inciso molto il lavoro deinostri coach che, coordinati da Alejandro Villalon, hanno fatto un granlavoro di squadra: nessuno si è mai risparmiato, i più esperti come Mazzi,Gentilini, Bronzini, Molinari, Maugeri, Farina generosi nel mettere adisposizione la loro esperienza in campo, i più giovani umilinell’apprendere, affidarsi e sperimentare». Proprio Villalon è statol'allenatore di una Under 20 che ha sfiorato la finale scudetto dicategoria e su cui la Musetti ha speso parole di grande orgoglio nel corsodella stagione. Ma anche la prima squadra ha fatto il suo dovere nelcampionato di serie B. «Bisognava centrare la salvezza e il risultato èstato raggiunto – dice la Musetti -. La squadra ha lottato, non si è arresanemmeno di fronte ai molteplici infortuni, ha resistito e combattuto. Oracercheremo di fare alcuni correttivi e migliorare ancora, sempre puntandosulla valorizzazione dei nostri ragazzi». Quelle che verranno sarannosettimane importanti anche per il discorso dell'impiantistica come rimarcail vice-presidente Giorgio Rubini. «Al momento non ci sono ancora riscontriconcreti sulla nostra proposta del project financing e per questo nonpossiamo ancora cantierare per il rifacimento del campo in erba sintetica.Valuteremo come comportarci nei prossimi giorni».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati