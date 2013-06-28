Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Il bilancio dell'ad Musetti: &laquo;Un anno di crescita inequivocabile&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd. Il bilancio dell'ad Musetti: «Un anno di crescita inequivocabile»
di Redazione
28/06/2013
Si sono spente da pochi giorni le luci sul “Lazio Rugbeer” e sulla festa di
fine anno del settore Propaganda che di fatto hanno segnato la fine della
stagione agonistica 2012-13 per il Rugby Città di Frascati, al primo anno
di gestione firmata dal presidente Antonio Colleluori e dall'amministratore
delegato Emanuela Musetti. E' proprio quest'ultima a tracciare un bilancio
dell'annata appena conclusa. «La crescita del club è stata inequivocabile e
non possiamo che esserne soddisfatti – dice la Musetti -. E se qualcuno ha
sottolineato che è mancata qualche vittoria soprattutto nel settore
giovanile, è il caso di far notare che il nostro è un lavoro che punta e
crede fermamente nella formazione dei nostri ragazzi al di là del risultato
sportivo. E' anche per questo motivo che abbiamo l'onore di essere stati
presi in considerazione dalla Federazione per una eventualità davvero
importantissima: dare vita nel nostro impianto ad un secondo centro di
formazione federale regionale. La sola ipotesi di un discorso simile –
rimarca la Musetti - è testimonianza del riconoscimento del lavoro che
svolgiamo da anni sui giovani. Un'idea di fare rugby in cui abbiamo sempre
creduto e sulla quale, a livello tecnico, ha inciso molto il lavoro dei
nostri coach che, coordinati da Alejandro Villalon, hanno fatto un gran
lavoro di squadra: nessuno si è mai risparmiato, i più esperti come Mazzi,
Gentilini, Bronzini, Molinari, Maugeri, Farina generosi nel mettere a
disposizione la loro esperienza in campo, i più giovani umili
nell’apprendere, affidarsi e sperimentare». Proprio Villalon è stato
l'allenatore di una Under 20 che ha sfiorato la finale scudetto di
categoria e su cui la Musetti ha speso parole di grande orgoglio nel corso
della stagione. Ma anche la prima squadra ha fatto il suo dovere nel
campionato di serie B. «Bisognava centrare la salvezza e il risultato è
stato raggiunto – dice la Musetti -. La squadra ha lottato, non si è arresa
nemmeno di fronte ai molteplici infortuni, ha resistito e combattuto. Ora
cercheremo di fare alcuni correttivi e migliorare ancora, sempre puntando
sulla valorizzazione dei nostri ragazzi». Quelle che verranno saranno
settimane importanti anche per il discorso dell'impiantistica come rimarca
il vice-presidente Giorgio Rubini. «Al momento non ci sono ancora riscontri
concreti sulla nostra proposta del project financing e per questo non
possiamo ancora cantierare per il rifacimento del campo in erba sintetica.
Valuteremo come comportarci nei prossimi giorni».
