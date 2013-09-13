Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il dt Villalon: &laquo;Che bello vedere i ragazzi della vecchia Under 20 in Serie B&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, il dt Villalon: «Che bello vedere i ragazzi della vecchia Under 20 in Serie B»
di Redazione
13/09/2013
E' uno degli obiettivi sportivi del Rugby Città di Frascati, se non il
principale. La crescita e la valorizzazione dei ragazzi del settore
giovanile è al centro del progetto del club del presidente Antonio
Colleluori. E in questa stagione se ne ha la dimostrazione lampante. «Nove
ragazzi che l'anno scorso hanno giocato con l'Under 20 mia e di Luciano
Mazzi – sottolinea Alejandro Villalon, attuale direttore tecnico del club e
vice-allenatore di Luciano Bronzini nel gruppo della Serie B – sono passati
a far parte del gruppo della prima squadra che comunque avrà un'età media
molto bassa. E' il dato che conferma la filosofia del nostro club. Se
questi ragazzi potranno essere protagonisti? Non lo so, ma sono certo che
l'esperienza dello scorso anno, quando hanno lavorato duramente per
crescere come atleti, sarà loro molto utile. Siccome la società ha deciso
di non rifare la Serie C, il gruppo della Serie B conterà circa quaranta
elementi e, visto che si gioca in quindici, ci sarà grande concorrenza:
questo comunque non potrà che essere un bene per tutto la competitività
dell'intero gruppo». Un “pezzo” di cuore di Villalon, inevitabilmente,
rimarrà anche sulla nuova Under 18 (la vecchia Under 20) che quest'anno
sarà allenata da Luciano Mazzi e Giorgio Farina. «Il gruppo, a parte i
ragazzi classe 1994 passati con la Serie B, è rimasto praticamente
invariato. Non bisognerà pensare al grande risultato sportivo ottenuto
l'anno scorso (quando furono sfiorate le finali scudetto, ndr), ma
continuare a lavorare per la crescita dei nostri atleti che rimane il
nostro obiettivo fondamentale. La squadra, comunque, è competitiva per
togliersi nuove soddisfazioni». Il count-down per l'esordio dei due gruppi
maggiori del Rugby Città di Frascati è già iniziato. Il 6 ottobre la Serie
B sfiderà in casa il Messina, mentre l'Under 18 sarà ospite delle Fiamme
Oro Junior. Il primo incontro ufficiale, però, lo giocherà l'Under 16 di
coach Angelo Maugeri che il prossimo 22 settembre giocherà il primo turno
di qualificazione per confermare la propria presenza nel campionato
d'Elite.
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: PRESENTAZIONE MAGLIA UFFICIALE
Articolo Successivo
CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v AUSTRALIA ED ITALIA v FIJI: VIA ALLA PREVENDITA
Redazione