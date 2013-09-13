Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il dt Villalon: &laquo;Che bello vedere i ragazzi della vecchia Under 20 in Serie B&raquo;



E' uno degli obiettivi sportivi del Rugby Città di Frascati, se non ilprincipale. La crescita e la valorizzazione dei ragazzi del settoregiovanile è al centro del progetto del club del presidente AntonioColleluori. E in questa stagione se ne ha la dimostrazione lampante. «Noveragazzi che l'anno scorso hanno giocato con l'Under 20 mia e di LucianoMazzi – sottolinea Alejandro Villalon, attuale direttore tecnico del club evice-allenatore di Luciano Bronzini nel gruppo della Serie B – sono passatia far parte del gruppo della prima squadra che comunque avrà un'età mediamolto bassa. E' il dato che conferma la filosofia del nostro club. Sequesti ragazzi potranno essere protagonisti? Non lo so, ma sono certo chel'esperienza dello scorso anno, quando hanno lavorato duramente percrescere come atleti, sarà loro molto utile. Siccome la società ha decisodi non rifare la Serie C, il gruppo della Serie B conterà circa quarantaelementi e, visto che si gioca in quindici, ci sarà grande concorrenza:questo comunque non potrà che essere un bene per tutto la competitivitàdell'intero gruppo». Un “pezzo” di cuore di Villalon, inevitabilmente,rimarrà anche sulla nuova Under 18 (la vecchia Under 20) che quest'annosarà allenata da Luciano Mazzi e Giorgio Farina. «Il gruppo, a parte iragazzi classe 1994 passati con la Serie B, è rimasto praticamenteinvariato. Non bisognerà pensare al grande risultato sportivo ottenutol'anno scorso (quando furono sfiorate le finali scudetto, ndr), macontinuare a lavorare per la crescita dei nostri atleti che rimane ilnostro obiettivo fondamentale. La squadra, comunque, è competitiva pertogliersi nuove soddisfazioni». Il count-down per l'esordio dei due gruppimaggiori del Rugby Città di Frascati è già iniziato. Il 6 ottobre la SerieB sfiderà in casa il Messina, mentre l'Under 18 sarà ospite delle FiammeOro Junior. Il primo incontro ufficiale, però, lo giocherà l'Under 16 dicoach Angelo Maugeri che il prossimo 22 settembre giocherà il primo turnodi qualificazione per confermare la propria presenza nel campionatod'Elite.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati