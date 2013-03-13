Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il momento delle donne. Molinari: &laquo;Possiamo ambire ai titoli con Under 16 e Senior&raquo;



Obiettivo 25 maggio. Il settore femminile del Rugby Città di Frascati fasul serio e punta deciso alla fase finale nazionale dei campionati Senior eUnder 16. Il “factotum” e supervisore del movimento in rosa della pallaovale tuscolana, Alessandro Molinari, gonfia il petto e parla congiustificato orgoglio delle sue ragazze. «L'Under 16, che ho seguitodirettamente come faccio sempre, ha vinto anche l'ultimo concentramento diLanuvio dove hanno piegato, oltre alle padrone di casa, anche l'Orvietana eil Salerno. Tra l'altro le ragazze non hanno subito nemmeno una metaconfermando il proprio primato in classifica generale dove dominanoincontrastate». Secondo posto per le Senior che, seguite da coach FrancescoPizzino, erano di scena sul campo del Cus Roma. «Hanno perso nella finalecon le padrone di casa – sottolinea Molinari – anche se mi hanno raccontatoche c'è stata un'espulsione alla nostra Benedetta Mancini che forse hadeciso il match. La squadra Senior è attualmente seconda anche nellaclassifica generale». Entrambe le formazioni, comunque, guadagnerannol'accesso all'evento del 25 maggio prossimo (sede ancora da definire) a cuisi presenteranno con ambizioni importanti. «Abbiamo le potenzialità perarrivare fino in fondo con tutte e due le categorie – rimarca Molinari -,vedremo cosa accadrà». Il movimento femminile a Frascati, dunque, sembra ingrande crescita. «Qui c'è l'unico centro serio di rugby Under 16 femminile– sottolinea Molinari che si spende tantissimo per questa disciplina -.Cerchiamo di promuovere questo sport anche nelle scuole e il campo, almomento, ci ripaga di questi sforzi». Il prossimo appuntamento ufficialeper le due categorie sarà il 24 marzo prossimo: l'Under 16 giocherà ilconcentramento in casa, allo “Stadio del Rugby” di Cocciano, mentre leSenior saranno di nuovo impegnate sul campo del Cus Roma. Poi altri treconcentramenti ufficiali prima del grande evento del 25 maggio doveFrascati vuole essere protagoniste.La società, infine, attraverso le parole dello stesso Molinari ha volutoricordare sul sito ufficiale la scomparsa di Renato Gamboni, ex tecnico perdiversi anni del Rugby Frascati.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati