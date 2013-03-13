Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il momento delle donne. Molinari: &laquo;Possiamo ambire ai titoli con Under 16 e Senior&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, il momento delle donne. Molinari: «Possiamo ambire ai titoli con Under 16 e Senior»
di Redazione
13/03/2013
Obiettivo 25 maggio. Il settore femminile del Rugby Città di Frascati fa
sul serio e punta deciso alla fase finale nazionale dei campionati Senior e
Under 16. Il “factotum” e supervisore del movimento in rosa della palla
ovale tuscolana, Alessandro Molinari, gonfia il petto e parla con
giustificato orgoglio delle sue ragazze. «L'Under 16, che ho seguito
direttamente come faccio sempre, ha vinto anche l'ultimo concentramento di
Lanuvio dove hanno piegato, oltre alle padrone di casa, anche l'Orvietana e
il Salerno. Tra l'altro le ragazze non hanno subito nemmeno una meta
confermando il proprio primato in classifica generale dove dominano
incontrastate». Secondo posto per le Senior che, seguite da coach Francesco
Pizzino, erano di scena sul campo del Cus Roma. «Hanno perso nella finale
con le padrone di casa – sottolinea Molinari – anche se mi hanno raccontato
che c'è stata un'espulsione alla nostra Benedetta Mancini che forse ha
deciso il match. La squadra Senior è attualmente seconda anche nella
classifica generale». Entrambe le formazioni, comunque, guadagneranno
l'accesso all'evento del 25 maggio prossimo (sede ancora da definire) a cui
si presenteranno con ambizioni importanti. «Abbiamo le potenzialità per
arrivare fino in fondo con tutte e due le categorie – rimarca Molinari -,
vedremo cosa accadrà». Il movimento femminile a Frascati, dunque, sembra in
grande crescita. «Qui c'è l'unico centro serio di rugby Under 16 femminile
– sottolinea Molinari che si spende tantissimo per questa disciplina -.
Cerchiamo di promuovere questo sport anche nelle scuole e il campo, al
momento, ci ripaga di questi sforzi». Il prossimo appuntamento ufficiale
per le due categorie sarà il 24 marzo prossimo: l'Under 16 giocherà il
concentramento in casa, allo “Stadio del Rugby” di Cocciano, mentre le
Senior saranno di nuovo impegnate sul campo del Cus Roma. Poi altri tre
concentramenti ufficiali prima del grande evento del 25 maggio dove
Frascati vuole essere protagoniste.
La società, infine, attraverso le parole dello stesso Molinari ha voluto
ricordare sul sito ufficiale la scomparsa di Renato Gamboni, ex tecnico per
diversi anni del Rugby Frascati.
Redazione