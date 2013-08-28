Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il neo preparatore Diana: &laquo;I ragazzi della B e dell'Under 18 sono gi&agrave; ad un buon livello&raquo;



La prima settimana di preparazione è stata già messa alle spalle e anche laseconda è già a buon punto. La serie B e l'Under 18 del Rugby Città diFrascati stanno lavorando intensamente tutti i giorni agli ordini del nuovopreparatore Giuseppe Diana (e sotto gli occhi di coach Luciano Bronzini)sul campo di Spinoretico, stante l'indisponibilità dello “Stadio del Rugby”di Cocciano (alle prese con lavori al manto in erba naturale). «Il grupposta fornendo risposte positive – dice Diana – nonostante i cinqueallenamenti settimanali che rappresentano una novità e ai quali stiamounendo anche il lavoro in palestra. Abbiamo trovato i ragazzi del Primo XVgià a buon punto a livello fisico, probabilmente per aver giocato neitornei di beach rugby in estate. Ma anche i ragazzi dell'Under 18 ciseguono e si allenano con buono spirito di sacrificio. L'idea è quella difornire loro in questo periodo una base solida che possa permettere algruppo di mantenere un elevato standard fisico fino a fine stagione. E'chiaro che all'inizio un po' di fatica si fa sentire e che non potremoessere brillanti sin da subito». Diana continuerà a “torchiare” il gruppoanche nelle prossime settimane quando al lavoro fisico si unirà anchequello tecnico-tattico impostato dal confermatissimo coach LucianoBronzini, parso fiducioso sulle possibilità dei suoi ragazzi. «La squadraha qualità ed è stata rinforzata da alcuni nuovi innesti e dalla“promozione” di alcuni elementi della vecchia Under 20 – rimarca Bronzini-. Prima dell'inizio del campionato vorremmo giocare tre amichevoli perfare alcuni esperimenti ed iniziare a trovare il ritmo partita. Sugliobiettivi stagionali è decisamente presto per pronunciarsi: tra qualchesettimana capiremo qualcosa in più sia sul nostro gruppo che su quelliavversari». La prima gara del campionato di serie B è fissata per il 6ottobre in casa contro il Messina.Lunedì scorso, infine, è stato il primo “giorno di scuola” anche per leselezioni Under 16 ed Under 14, mentre dal 5 settembre ci sarà il via pergli scatenati “mini-rugbysti” del settore di base.--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati