Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il neo preparatore Diana: &laquo;I ragazzi della B e dell'Under 18 sono gi&agrave; ad un buon livello&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, il neo preparatore Diana: «I ragazzi della B e dell'Under 18 sono già ad un buon livello»
di Redazione
28/08/2013
La prima settimana di preparazione è stata già messa alle spalle e anche la
seconda è già a buon punto. La serie B e l'Under 18 del Rugby Città di
Frascati stanno lavorando intensamente tutti i giorni agli ordini del nuovo
preparatore Giuseppe Diana (e sotto gli occhi di coach Luciano Bronzini)
sul campo di Spinoretico, stante l'indisponibilità dello “Stadio del Rugby”
di Cocciano (alle prese con lavori al manto in erba naturale). «Il gruppo
sta fornendo risposte positive – dice Diana – nonostante i cinque
allenamenti settimanali che rappresentano una novità e ai quali stiamo
unendo anche il lavoro in palestra. Abbiamo trovato i ragazzi del Primo XV
già a buon punto a livello fisico, probabilmente per aver giocato nei
tornei di beach rugby in estate. Ma anche i ragazzi dell'Under 18 ci
seguono e si allenano con buono spirito di sacrificio. L'idea è quella di
fornire loro in questo periodo una base solida che possa permettere al
gruppo di mantenere un elevato standard fisico fino a fine stagione. E'
chiaro che all'inizio un po' di fatica si fa sentire e che non potremo
essere brillanti sin da subito». Diana continuerà a “torchiare” il gruppo
anche nelle prossime settimane quando al lavoro fisico si unirà anche
quello tecnico-tattico impostato dal confermatissimo coach Luciano
Bronzini, parso fiducioso sulle possibilità dei suoi ragazzi. «La squadra
ha qualità ed è stata rinforzata da alcuni nuovi innesti e dalla
“promozione” di alcuni elementi della vecchia Under 20 – rimarca Bronzini
-. Prima dell'inizio del campionato vorremmo giocare tre amichevoli per
fare alcuni esperimenti ed iniziare a trovare il ritmo partita. Sugli
obiettivi stagionali è decisamente presto per pronunciarsi: tra qualche
settimana capiremo qualcosa in più sia sul nostro gruppo che su quelli
avversari». La prima gara del campionato di serie B è fissata per il 6
ottobre in casa contro il Messina.
Lunedì scorso, infine, è stato il primo “giorno di scuola” anche per le
selezioni Under 16 ed Under 14, mentre dal 5 settembre ci sarà il via per
gli scatenati “mini-rugbysti” del settore di base.
Redazione