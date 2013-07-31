Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il presidente Colleluori: &laquo;Sempre convinto delle potenzialit&agrave; di questo club&raquo;



http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts





Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.





Luglio è il classico mese di passaggio tra la stagione che si è da pocochiusa e quella nuova che sta per aprirsi. Il presidente del Rugby Città diFrascati Antonio Colleluori traccia un bilancio di quanto il club tuscolanoha fatto in quello che è stato di fatto il suo primo vero anno da massimodirigente della società. «E' stata una stagione di preparazione in cuiabbiamo fatto cose importanti che dovranno essere messe a punto già dallaprossima annata – dice Colleluori -. A livello di risultati sportivi siamosoddisfatti, ma sin da subito ho specificato che il nostro deve essere unprogetto che sconfina dal solo riscontro del campo. Continuo ad esserepienamente convinto delle potenzialità del nostro club: tra le novità cheabbiamo lanciato nella stagione appena chiuso c'è quella di aver coniato ilnetwork “Insieme per vincere” che ha avvicinato al Rugby Città di Frascatidiverse imprese, piccole e grandi. Questo è il segnale di un importanteinteressamento al nostro raggio d'azione». Molto significativa, in chiusuradi stagione, la kermesse del primo “Lazio Rugbeer”. «Un evento – sottolineaColleluori – che ha avuto risonanza anche in Kenya, grazie alla presenzaqui a Frascati della squadra dei Nondies, la più antica squadra di Nairobi.La riuscita della manifestazione ci spinge ad organizzare nuovamente ilLazio Rugbeer anche nel 2014, con l'ipotesi di riuscire a coinvolgere ancheuna rappresentativa del Sudafrica e una di Samoa». Anche grazie al LazioRugbeer e al “canale preferenziale” che Colleluori ha in Kenya, il RugbyCittà di Frascati è riuscito a lanciare un altro importantissimo progetto.«Quello della nascita della prima scuola di rugby a Malindi gemellata conla nostra società» sottolinea con orgoglio il presidente. In questi giorni,infine, un importante Consiglio di Amministrazione pianificherà le attivitàdella stagione 2013-14. «Il ritardo nella presentazione dei programmi dellafutura stagione – spiega Colleluori - è dovuta all'attesa dell'ufficialità(arrivata con comunicazione del 28 luglio, ndr) che il nostro club è statoselezionato come Centro di Formazione Federale: eravamo in attesa dellaformalità per approvare in cda i nostri programmi che saranno divulgatiquanto prima. Ci scusiamo con tutto il movimento per il ritardo non dovutoalla nostra volontà».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati