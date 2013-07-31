Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il presidente Colleluori: &laquo;Sempre convinto delle potenzialit&agrave; di questo club&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, il presidente Colleluori: «Sempre convinto delle potenzialità di questo club»
di Redazione
31/07/2013
Luglio è il classico mese di passaggio tra la stagione che si è da poco
chiusa e quella nuova che sta per aprirsi. Il presidente del Rugby Città di
Frascati Antonio Colleluori traccia un bilancio di quanto il club tuscolano
ha fatto in quello che è stato di fatto il suo primo vero anno da massimo
dirigente della società. «E' stata una stagione di preparazione in cui
abbiamo fatto cose importanti che dovranno essere messe a punto già dalla
prossima annata – dice Colleluori -. A livello di risultati sportivi siamo
soddisfatti, ma sin da subito ho specificato che il nostro deve essere un
progetto che sconfina dal solo riscontro del campo. Continuo ad essere
pienamente convinto delle potenzialità del nostro club: tra le novità che
abbiamo lanciato nella stagione appena chiuso c'è quella di aver coniato il
network “Insieme per vincere” che ha avvicinato al Rugby Città di Frascati
diverse imprese, piccole e grandi. Questo è il segnale di un importante
interessamento al nostro raggio d'azione». Molto significativa, in chiusura
di stagione, la kermesse del primo “Lazio Rugbeer”. «Un evento – sottolinea
Colleluori – che ha avuto risonanza anche in Kenya, grazie alla presenza
qui a Frascati della squadra dei Nondies, la più antica squadra di Nairobi.
La riuscita della manifestazione ci spinge ad organizzare nuovamente il
Lazio Rugbeer anche nel 2014, con l'ipotesi di riuscire a coinvolgere anche
una rappresentativa del Sudafrica e una di Samoa». Anche grazie al Lazio
Rugbeer e al “canale preferenziale” che Colleluori ha in Kenya, il Rugby
Città di Frascati è riuscito a lanciare un altro importantissimo progetto.
«Quello della nascita della prima scuola di rugby a Malindi gemellata con
la nostra società» sottolinea con orgoglio il presidente. In questi giorni,
infine, un importante Consiglio di Amministrazione pianificherà le attività
della stagione 2013-14. «Il ritardo nella presentazione dei programmi della
futura stagione – spiega Colleluori - è dovuta all'attesa dell'ufficialità
(arrivata con comunicazione del 28 luglio, ndr) che il nostro club è stato
selezionato come Centro di Formazione Federale: eravamo in attesa della
formalità per approvare in cda i nostri programmi che saranno divulgati
quanto prima. Ci scusiamo con tutto il movimento per il ritardo non dovuto
alla nostra volontà».
