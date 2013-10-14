Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il settore femminile pensa in grande. Molinari: &laquo;Il prossimo anno faremo la A&raquo;



Quando si dice pensare in grande. Il settore femminile del Rugby Città diFrascati ha grandissime ambizioni e a breve scadenza. A renderle note è ilresponsabile del movimento Alessandro Molinari che è il “factotum” dellapalla ovale in rosa assieme al direttore generale del settore SimonaGiorgi. «Il prossimo anno vogliamo fare la Serie A. Abbiamo concordato conla società che era giusto dare una grande opportunità a questo gruppo cheabbiamo cresciuto negli ultimi anni». Ma già da quest'anno ci sonoghiottissime novità che riguardano il rugby femminile frascatano. «Comel'anno scorso giocheremo la Coppa Italia femminile con la squadra“maggiore” e il campionato interregionale Under 16 con le più piccole –sottolinea Molinari -. Ma allestiremo anche una squadra che, a partire dalprossimo 27 ottobre, farà il campionato nazionale Seven (rugby a 7, ndr):abbiamo ragazze valide che si sapranno difendere». Nelle altre duecompetizioni il Rugby Città di Frascati proverà a ripetere le prestazionidella scorsa stagione, quando le Seniores si sono piazzate terze e leragazze dell'Under 16 quinte alle finali nazionali disputate a Parma.«Purtroppo abbiamo qualche problemino numerico per l'organico delle piùgiovani – dice Molinari -, ma sto continuando il lavoro di “ricerca” nellescuole per rafforzare questo gruppo». Assieme a Molinari e Giorgi,l'organigramma del settore femminile prevede la presenza dei dirigentiaccompagnatori Rosalba Beciani, Roberto Capomaggi, Silvia Taddei eAlessandra Putignano. Sul campo la direzione tecnica delle due squadre saràaffidata a Marco Giacci e Marco Dolciotti. Il quadro si completa con lapreparatrice atletica, la professoressa Franca Rubini, e il medico disquadra che sarà la dottoressa Anna Fondi.Intanto per il settore maschile è stato un altro fine settimana moltopositivo. «Voglio complimentarmi con tutti i tecnici e ai ragazzi dellanostra società che stanno facendo un grande lavoro – rimarca il direttoregenerale Pierluigi Gentile -, ma in special modo ai gruppi della serie B(che ha vinto una grande gara sul campo della Partenope per 18-10, ndr),dell’Under 14 e dell’Under 10».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati