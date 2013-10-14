Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il settore femminile pensa in grande. Molinari: &laquo;Il prossimo anno faremo la A&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, il settore femminile pensa in grande. Molinari: «Il prossimo anno faremo la A»
di Redazione
14/10/2013
Quando si dice pensare in grande. Il settore femminile del Rugby Città di
Frascati ha grandissime ambizioni e a breve scadenza. A renderle note è il
responsabile del movimento Alessandro Molinari che è il “factotum” della
palla ovale in rosa assieme al direttore generale del settore Simona
Giorgi. «Il prossimo anno vogliamo fare la Serie A. Abbiamo concordato con
la società che era giusto dare una grande opportunità a questo gruppo che
abbiamo cresciuto negli ultimi anni». Ma già da quest'anno ci sono
ghiottissime novità che riguardano il rugby femminile frascatano. «Come
l'anno scorso giocheremo la Coppa Italia femminile con la squadra
“maggiore” e il campionato interregionale Under 16 con le più piccole –
sottolinea Molinari -. Ma allestiremo anche una squadra che, a partire dal
prossimo 27 ottobre, farà il campionato nazionale Seven (rugby a 7, ndr):
abbiamo ragazze valide che si sapranno difendere». Nelle altre due
competizioni il Rugby Città di Frascati proverà a ripetere le prestazioni
della scorsa stagione, quando le Seniores si sono piazzate terze e le
ragazze dell'Under 16 quinte alle finali nazionali disputate a Parma.
«Purtroppo abbiamo qualche problemino numerico per l'organico delle più
giovani – dice Molinari -, ma sto continuando il lavoro di “ricerca” nelle
scuole per rafforzare questo gruppo». Assieme a Molinari e Giorgi,
l'organigramma del settore femminile prevede la presenza dei dirigenti
accompagnatori Rosalba Beciani, Roberto Capomaggi, Silvia Taddei e
Alessandra Putignano. Sul campo la direzione tecnica delle due squadre sarà
affidata a Marco Giacci e Marco Dolciotti. Il quadro si completa con la
preparatrice atletica, la professoressa Franca Rubini, e il medico di
squadra che sarà la dottoressa Anna Fondi.
Intanto per il settore maschile è stato un altro fine settimana molto
positivo. «Voglio complimentarmi con tutti i tecnici e ai ragazzi della
nostra società che stanno facendo un grande lavoro – rimarca il direttore
generale Pierluigi Gentile -, ma in special modo ai gruppi della serie B
(che ha vinto una grande gara sul campo della Partenope per 18-10, ndr),
dell’Under 14 e dell’Under 10».
--
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
Importante comunicato della Federazione Italiana Rugby Football League
Articolo Successivo
NAZIONALE U20, TRENTA CONVOCATI A PARMA DAL 20 AL 23 OTTOBRE
Redazione