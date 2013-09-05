Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il vice-presidente Rubini: &laquo;Un orgoglio essere stati scelti come centro di formazione federale Under 16&raquo;

Rugby Città di Frascati Ssd, il vice-presidente Rubini: «Un orgoglio essere stati scelti come centro di formazione federale Under 16»
di Redazione
05/09/2013
Il Rugby Città di Frascati rientra nel “tempio”. Dopo un inizio di
preparazione svolto interamente presso il campo di Spinoretico, le varie
selezioni del club del presidente Antonio Colleluori tornano presso lo
“Stadio del Rugby” di Cocciano, il cui manto di gioco è stato rifatto.
Proprio oggi iniziano ufficialmente la stagione le selezioni dei più
piccolini, dalla Under 6 alla Under 12: il cuore pulsante dell'attività
rugbystica tuscolana. Domani (venerdì), invece, ultimo giorno di
preparazione atletica per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18,
mentre la prima squadra di coach Luciano Bronzini (serie B) proseguirà
ancora il lavoro quotidiano. Il vice-presidente Giorgio Rubini, però, vuole
fare un passo indietro e rendere pubblica qualche riflessione sulla
stagione 2012-13 che si è conclusa da poco. «Quanto alla gestione
societaria – dice Rubini - è stato compiuto un notevole sforzo per
organizzare le risorse umane a disposizione in modo da valorizzarle al
massimo: si è fatto tesoro di alcuni errori di previsione da non ripetere
per il futuro. Per quanto attiene alla formazione ed all’attività sportiva
in genere, il lusinghiero risultato ottenuto dalla “vecchia” Under 20 (che
ha sfiorato un posto nella finale scudetto di categoria, ndr) fa ben
sperare per il prossimo campionato di serie B visto il passaggio,
quest’anno, di un buon numero di questi ragazzi nella prima squadra». Ma la
notizia più importante dell'estate del Rugby Città di Frascati è stata
certamente rappresentata dalla decisione della Federazione Italiana Rugby
(Fir) di collocare a Frascati uno dei centri di formazione federale
dell’Under 16. «Un riconoscimento – sottolinea Rubini - che va
principalmente all’attività svolta negli anni passati dalla società di
Minirugby e che costituisce un importante incentivo per tutto il settore
tecnico della nostra società a continuare nel percorso di qualificazione
già iniziato».
