Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il vice-presidente Rubini: &laquo;Un orgoglio essere stati scelti come centro di formazione federale Under 16&raquo;



http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts





Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.





Il Rugby Città di Frascati rientra nel “tempio”. Dopo un inizio dipreparazione svolto interamente presso il campo di Spinoretico, le varieselezioni del club del presidente Antonio Colleluori tornano presso lo“Stadio del Rugby” di Cocciano, il cui manto di gioco è stato rifatto.Proprio oggi iniziano ufficialmente la stagione le selezioni dei piùpiccolini, dalla Under 6 alla Under 12: il cuore pulsante dell'attivitàrugbystica tuscolana. Domani (venerdì), invece, ultimo giorno dipreparazione atletica per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18,mentre la prima squadra di coach Luciano Bronzini (serie B) proseguiràancora il lavoro quotidiano. Il vice-presidente Giorgio Rubini, però, vuolefare un passo indietro e rendere pubblica qualche riflessione sullastagione 2012-13 che si è conclusa da poco. «Quanto alla gestionesocietaria – dice Rubini - è stato compiuto un notevole sforzo perorganizzare le risorse umane a disposizione in modo da valorizzarle almassimo: si è fatto tesoro di alcuni errori di previsione da non ripetereper il futuro. Per quanto attiene alla formazione ed all’attività sportivain genere, il lusinghiero risultato ottenuto dalla “vecchia” Under 20 (cheha sfiorato un posto nella finale scudetto di categoria, ndr) fa bensperare per il prossimo campionato di serie B visto il passaggio,quest’anno, di un buon numero di questi ragazzi nella prima squadra». Ma lanotizia più importante dell'estate del Rugby Città di Frascati è statacertamente rappresentata dalla decisione della Federazione Italiana Rugby(Fir) di collocare a Frascati uno dei centri di formazione federaledell’Under 16. «Un riconoscimento – sottolinea Rubini - che vaprincipalmente all’attività svolta negli anni passati dalla società diMinirugby e che costituisce un importante incentivo per tutto il settoretecnico della nostra società a continuare nel percorso di qualificazionegià iniziato».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati